Blackview ma spore ambicje. Czy Tab 11 faktycznie jest bardziej premium?

Choć Blackview Tab 11 miał zadebiutować razem z innymi produktami firmy, tj. Tab 6 i Tab 6 Kids, pojawił się jednak wcześniej na aukcji w serwisie Aliexpress. W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak przekazać wam wieści dotyczące parametrów, wyglądu oraz ceny urządzenia.

Reklama

Blackview Tab 11 ma być debiutem firmy na rynku high-endowych tabletów

Blackview ma ambicje, by wejść na rynek high-endowych tabletów. Sprawdźmy zatem, jak dobrze firma wywiązuje się z tej obietnicy.

Z pewnością Blackview Tab 11 to największy tablet obecnie oferowany przez firmę, choć różnica między rozmiarem ekranu w Tab 11 a mniejszym Blackview Tab 10 jest raczej symboliczna – wynosi zaledwie 0,26 cala. Rozdzielczość zastosowanego tu wyświetlacza IPS jest delikatnie większa niż standard 2K (1200×2000).

Reklama



Źródło: Blackview

Jak dobrze wiemy, deklaracje o jakości premium nic nie znaczą, jeśli nie przekładają się na faktyczną specyfikację. Blackview Tab 11 wyposażono w układ mobilny Unisoc T618 – ośmiordzeniową jednostkę taktowaną od 1,8 do 2 GHz. Za grafikę odpowiada z kolei procesor graficzny Mali-G52 MP2.

Wydajność? Jeżeli spojrzeć na ogólny wynik w AnTuTu v8, wynik Unisoc T618 plasuje się pomiędzy Snapdragonem 670 a MediaTekiem Helio P90. Do tego 8 GB RAM-u oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Jeśli tyle przestrzeni na pliki nie wystarczy, zawsze można skorzystać z wbudowanego czytnika kart microSD.

W obudowie Blackview Tab 11 znalazło się również miejsce na baterię o pojemności 6580 mAh. Aukcja na Aliexpress nic nie wspomina o maksymalnej mocy ładowania. W kwestii wagi urządzenia – jak na swój rozmiar – jest on dość lekki. Deklarowana masa tabletu to 460 gramów. Szkoda tylko, że grubość sprzętu na poziomie 8,1 milimetra to nie jest jakiś niesamowity wynik w tej klasie.

Wypadałoby również wspomnieć o aparatach. Z tyłu zastosowano matrycę Sony IMX258 o rozdzielczości 13 megapikseli, z przodu natomiast znajduje się 8-megapikselowa matryca IMX 219.

Źródło: Blackview

Blackview Tab 11 działa na autorskim systemie Doke OS_P 2.0, który bazuje na Androidzie 11. Tablet nie oferuje modułu 5G, ale na otarcie łez ma wsparcie dla klawiatury magnetycznej. Dostępny jest w trzech kolorach – szarym, srebrnym i zielonym.

Koszt tabletu na obecną chwilę to 1580 złotych w serwisie Aliexpress. Na chwilę obecną oficjalna strona dedykowana Blackview Tab 11 jest pusta, ale już niedługo powinny pojawić się tam bardziej szczegółowe parametry.