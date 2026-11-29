PKP Intercity konsekwentnie rozwija sieć sprzedaży biletów. Przewoźnik rozpoczął udostępnianie swojej oferty w nowym miejscu, dzięki czemu ich zakup stanie się jeszcze łatwiejszy niż dotychczas.
24 punkty na start
Sieć sprzedażowa PKP Intercity została właśnie rozbudowana o automaty biletowe Kolei Mazowieckich. Ich operatorem na terenie województwa mazowieckiego jest Automatikon Sp. z o. o. i ich głównym celem było umożliwienie zakupu biletów na połączenia lokalnego przewoźnika.
Chcąc stworzyć wygodne rozwiązanie dla osób łączących podróże regionalne z dalekobieżnymi i preferującymi tradycyjne kanały sprzedaży, oferta automatów wzbogaci się o trasy realizowane przez największego przewoźnika w Polsce (pod względem pracy przewozowej i eksploatacyjnej).
Póki co sprzedaż odbywa się w 24 punktach znajdujących się w Warszawie, na ośmiu stacjach i przystankach kolejowych m.in. na Warszawie Zachodniej, Warszawie Gdańskiej czy Warszawie Służewiec. Do końca 2026 roku bilety mają trafić aż do 160 automatów i wykroczyć poza teren aglomeracji. Priorytet ma dotyczyć takich miejscowości, jak Ostrołęka, Gostynin czy Łuków, w których obecnie nie funkcjonują kasy biletowe.
Jakie bilety PKP Intercity znajdują się w automatach?
W nowych punktach sprzedażowych możliwy jest zakup biletów na bezpośrednie połączenie krajowe wszystkich kategorii pociągów PKP Intercity. Maksymalne wyprzedzenie terminu to 30 dni. Z wyjątkiem zniżek dla pracowników kolei, podróżni mogą wykorzystać wszystkie dostępne dla nich ulgi. Zakup biletów z przesiadką, okresowych czy biletów na przewóz psa, roweru czy bagażu nie jest możliwy. Transakcję można opłacić wyłącznie kartą płatniczą lub Blikiem.
Zależy nam, aby zakup biletu był dla pasażerów jak najprostszy, niezależnie od tego, skąd rozpoczynają podróż i jaki sposób zakupu wybierają. Rozszerzając sieć sprzedaży o kolejne automaty biletowe, zwiększamy dostępność naszej oferty i dajemy podróżnym większą swobodę w planowaniu przejazdów Joanna Siecińska, Członek Zarządu ds. Finansowych i Rozwoju Biznesu.