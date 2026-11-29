PKP Intercity konsekwentnie rozwija sieć sprzedaży biletów. Przewoźnik rozpoczął udostępnianie swojej oferty w nowym miejscu, dzięki czemu ich zakup stanie się jeszcze łatwiejszy niż dotychczas.

24 punkty na start

Sieć sprzedażowa PKP Intercity została właśnie rozbudowana o automaty biletowe Kolei Mazowieckich. Ich operatorem na terenie województwa mazowieckiego jest Automatikon Sp. z o. o. i ich głównym celem było umożliwienie zakupu biletów na połączenia lokalnego przewoźnika.

Chcąc stworzyć wygodne rozwiązanie dla osób łączących podróże regionalne z dalekobieżnymi i preferującymi tradycyjne kanały sprzedaży, oferta automatów wzbogaci się o trasy realizowane przez największego przewoźnika w Polsce (pod względem pracy przewozowej i eksploatacyjnej).

Jeden z biletomatów Kolei Mazowieckich | źródło: Automatikon

Póki co sprzedaż odbywa się w 24 punktach znajdujących się w Warszawie, na ośmiu stacjach i przystankach kolejowych m.in. na Warszawie Zachodniej, Warszawie Gdańskiej czy Warszawie Służewiec. Do końca 2026 roku bilety mają trafić aż do 160 automatów i wykroczyć poza teren aglomeracji. Priorytet ma dotyczyć takich miejscowości, jak Ostrołęka, Gostynin czy Łuków, w których obecnie nie funkcjonują kasy biletowe.

Jakie bilety PKP Intercity znajdują się w automatach?

W nowych punktach sprzedażowych możliwy jest zakup biletów na bezpośrednie połączenie krajowe wszystkich kategorii pociągów PKP Intercity. Maksymalne wyprzedzenie terminu to 30 dni. Z wyjątkiem zniżek dla pracowników kolei, podróżni mogą wykorzystać wszystkie dostępne dla nich ulgi. Zakup biletów z przesiadką, okresowych czy biletów na przewóz psa, roweru czy bagażu nie jest możliwy. Transakcję można opłacić wyłącznie kartą płatniczą lub Blikiem.