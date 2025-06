W EA Sports FC 25 zagrasz teraz na telewizorze bez konsoli. Jak to możliwe?

Najnowsza odsłona piłkarskiej serii EA SPORTS FC zadebiutuje również w chmurze. Dzięki współpracy Samsunga z Electronic Arts i Microsoftem, gra będzie dostępna na telewizorach i monitorach koreańskiego producenta bez potrzeby fizycznego posiadania konsoli.

Samsung Gaming Hub z kolejnym hitem

Samsung ogłosił partnerstwo z EA i Xboxem, dzięki któremu EA SPORTS FC 25 trafi do platformy Samsung Gaming Hub. Oznacza to, że posiadacze wybranych modeli telewizorów i monitorów (od 2022 roku wzwyż) będą mogli zagrać w najnowszą odsłonę piłkarskiego hitu bez konsoli. Wystarczy kontroler Xbox, połączenie z internetem i subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate, która zawiera dostęp do EA Play.

Dodatkowo, nowi użytkownicy usługi na urządzeniach Samsunga mogą otrzymać dwa miesiące dostępu do Xbox Game Pass Ultimate za darmo. Wystarczy zainstalować aplikację Samsung Promotions, kliknąć w banner promocyjny lub zeskanować kod QR i aktywować ofertę na ekranie. Promocja obowiązuje do 12 sierpnia 2025 roku.

EA SPORTS FC 25 to gra, która na początku miała sporo problemów. Cały czas jednak jest rozwijana – wprowadzone zostały do niej np. nowe tryby takie jak 5v5 Rush i ulepszony system zarządzania klubem dzięki FC IQ. W grze dostępnych jest ponad 19 tysięcy zawodników, 700 drużyn, 120 stadionów i 30 lig z całego świata.

źródło: Samsung

Gaming bez konsoli? Tak, jeśli masz odpowiedni telewizor

Samsung Gaming Hub to usługa wprowadzona w 2022 roku, która zmienia telewizor w konsolę z obsługą rozgrywki chmurowej. Oprócz Xbox Cloud Gaming, platforma obsługuje także Nvidia GeForce Now i Amazon Luna. Najnowsze telewizory z linii Neo QLED 8K i 4K, OLED oraz The Frame oferują też funkcje wspierane przez Vision AI, czyli sztuczną inteligencję poprawiającą jakość obrazu i dźwięku.

Nowe funkcje w Samsung Gaming Hub mają zapewnić jeszcze lepsze doświadczenia z grania, a że rynek cloud gamingu stale się rozwija, dostępność gier AAA bez konieczności inwestowania w konsole może być istotnym argumentem dla wielu osób, zwłaszcza tych, którzy już posiadają sprzęt Samsunga.

Usługa Xbox Cloud Gaming z EA SPORTS FC 25 działa w 27 krajach (i tym razem nie zostaliśmy pominięci – jest też w Polsce) i daje dostęp do gry na telewizorze lub monitorze za pośrednictwem aplikacji Xbox.