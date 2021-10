Apple wydłuża program naprawczy wadliwych słuchawek AirPods Pro. Sprawdź, czy możesz skorzystać

Problemy z niektórymi partiami produktów nie są niczym nowym i producenci sprzętów od wielu lat uruchamiają programy naprawcze po stwierdzeniu usterki występującej na masową skalę. Nie inaczej jest ze słuchawkami AirPods Pro. Apple przyznało rok temu, że na rynku pojawiły się wadliwe egzemplarze. Całkiem niedawno firma zmodyfikowała jednak warunki ich wymiany, dzięki czemu więcej klientów będzie mogło skorzystać z programu.

Drobna zmiana na korzyść konsumentów

Rozpoczęty w październiku 2020 roku program serwisowania słuchawek dotyczy małego odsetka AirPodsów Pro, w których pojawiają się problemy z dźwiękiem. Są to egzemplarze wyprodukowane przed październikiem 2020 roku, a wada objawia się występowaniem co najmniej jednego z poniższych problemów:

Pojawianie się trzasków lub szumów, nasilających się w głośnych środowiskach, podczas ćwiczeń lub w trakcie rozmów telefonicznych;

Nieoczekiwane działanie funkcji aktywnej redukcji hałasu, takie jak zniekształcanie odtwarzanej muzyki lub większa słyszalność dźwięków otoczenia.

Kłopoty ze słuchawkami AirPods Pro mogą dotyczyć zarówno lewej, prawej słuchawki, jak też obydwu z nich.

AirPods Pro (fot. Apple)

Apple bez zbytniego nagłaśniania tego faktu, zmieniło zapisy dotyczące czasu, przez jaki słuchawki są objęte programem naprawy. Do niedawna strona ze szczegółami informowała, że serwisowane będą wyłącznie AirPods Pro ze stwierdzoną wadą, jeśli od dnia pierwszej sprzedaży detalicznej minęły nie więcej niż 2 lata. Użytkownik Reddita u/matejamm1 zauważył jednak, że obecnie strona informuje o aż trzech latach od zakupu.

Jest to bez wątpienia zmiana na lepsze, gdyż wada słuchawek może ujawnić się dopiero po długim czasie korzystania z nich. Objęcie wadliwych egzemplarzy AirPods Pro dłuższym okresem ochrony serwisowej może przełożyć się więc na to, że znacznie więcej osób zyska możliwość skorzystania z programu naprawczego.

Moje AirPods Pro nie działają poprawnie – co robić?

Jeżeli zauważysz, że Twoje słuchawki AirPods Pro działają w nieprawidłowy sposób, udaj się z nimi do Autoryzowanego Serwisu Apple w celu upewnienia się, że kwalifikują się one do programu naprawy. Jeżeli w którejś z nich (lub obydwu) zostanie zidentyfikowana usterka, serwis dokona bezpłatnej wymiany na nowy egzemplarz.

Warto podkreślić, że etui ładujące nie jest częścią programu naprawczego i nawet w przypadku stwierdzenia wady, nie zostanie ono wymienione. Program nie rozszerza ani nie zmienia także warunków gwarancji na produkt.

Najbliższy Autoryzowany Serwis Apple można znaleźć na stronie producenta.