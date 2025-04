Te uchwyty przydadzą Ci się na rowerowych wyprawach

Od majówki dzieli nas już bardzo niewiele czasu. Jeśli w Twoich planach znalazło się miejsce na wycieczki rowerowe, tych kilka sprytnych akcesoriów marki Baseus może Ci się przydać.

Uchwyty rowerowe Baseus w sam raz (i nie tylko) na majówkowe przejażdżki

Baseus GoTrip to seria złożona z dwóch modeli uchwytów rowerowych. Pierwszy z nich – Bike Phone Mount Cluster Black – to klasyczny uchwyt do smartfona, który można w krótkim czasie zainstalować na kierownicy. Z kolei Bike Phone Mount Rearview Mirror Version Cluster Black to rozwiązanie, które sprawdzi się w przypadku rowerów, motocykli czy skuterów wyposażonych w lusterka wsteczne.

Akcesoria te zostały wykonane z plastiku i aluminium, dzięki czemu są odporne na korozję. Uchwyty pomieszczą smartfony o przekątnej od 5,7 do 7,2 cala. Urządzenia instalowane są w oparciu o 3-punktowy system mocowania, a dzięki wbudowanemu modułowi tłumiącemu sprzęt jest zabezpieczony przed wstrząsami (przynajmniej w teorii).

Baseus Bike Phone Mount Cluster Black Baseus Bike Phone Mount Rearview Mirror Version Cluster Black (źródło: Baseus)

Gdzie kupić? Baseus Bike Phone Mount Cluster Black ok. 50 zł x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

W ofercie marki Baseus znalazł się również model QuickGo, który sprawdzi się u osób często wyjmujących smartfon z uchwytu. Akcesorium zostało wykonane ze stopu aluminium lotniczego, dzięki czemu ma być odporne na trudne warunki atmosferyczne.

Baseus QuickGo (źródło: Baseus)

Uchwyt ten sprawdzi się na kierownicach rowerów o średnicy 22-30 milimetrów i dla smartfonów o przekątnej 5,7 do 7,2 cala. Model ten oferuje obrotową konstrukcję i został od wewnątrz wykończony miękkim silikonem, który chroni urządzenie.

Gdzie kupić? Baseus QuickGo ok. 50 zł RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Z kolei Baseus PrimeTrip to uchwyt wyposażony w magnes neodymowy N52 z dodatkową, mechaniczną blokadą bezpieczeństwa. Akcesorium zostało wykonane ze stopu cynku i sprawdzi się na kierownicach rowerowych o średnicy od 28 do 34 milimetry.

Baseus PrimeTrip (źródło: Baseus)

Sprzęt ten jest przeznaczony do smartfonów o przekątnej od 5,2 do 7,2 cala. Według deklaracji producenta uchwyt ten sprawdzi się szczególnie w rękach właścicieli iPhone’ów z MagSafe.

Gdzie kupić? Baseus PrimeTrip ok. 140 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Jak wybrać odpowiedni uchwyt rowerowy do smartfona?

Poszukując właściwego uchwytu rowerowego należy zwrócić uwagę na: