Tanie słuchawki nauszne z ANC. To jedna z czterech nowości

Na polskim rynku zadebiutowały tanie słuchawki bezprzewodowe z aktywną redukcją hałasu. Model Basues BH1 NC zapowiada się naprawdę nieźle. Równocześnie firma Logitech zaprezentowała trzy nowe modele słuchawek do pracy.

Tanie słuchawki nauszne z ANC – oto Baseus BH1 NC

Pierwszą z nowości są nauszne słuchawki bezprzewodowe Baseus BH1 NC, które – pomimo niskiej ceny – oferować mają całkiem niezłą jakość. Przede wszystkim zostały wyposażone w przetworniki o średnicy 40 mm.

Obsługują Hi-Res Audio i wykorzystują łączność Bluetooth 6.0 (z profilami A2DP, AVRCP i HFP), co pozwala liczyć na dobre brzmienie, niskie opóźnienia i stabilne połączenie. Do tego producent dorzuca jeszcze autorską technologię SuperBass 2.0, wzmacniającą niskie tony na życzenie – charakter brzmienia można dostosować, wykorzystując oprogramowanie Baseus App.

Baseus BH1 NC (fot. Baseus)

Priorytetem dla producenta był jednak komfort. Stąd niska waga (235 gramów), miękkie poduszki wykonane z pianki pamiętającej kształt czy regulowany pałąk. W tym kontekście nie bez znaczenia jest również system aktywnej redukcji hałasu (ANC) o skuteczności sięgającej 45 dB. Można zatem oczekiwać, że zarówno w środowisku biurowym, jak i na mieście będzie możliwe swobodne słuchanie muzyki i podcastów.

Dopełnieniem całości jest długi czas pracy, sięgający 80 godzin na jednym ładowaniu.

Ile kosztują słuchawki Baseus BH1 NC w Polsce?

Słuchawki Baseus BH1 NC są już dostępne w polskich sklepach. Póki co do wyboru są dwie wersje kolorystyczne (czarna oraz biała), ale niebawem dołączy do nich trzecia (różowa). Cena – niezależnie od wariantu – wynosi 149,99 złotych.

Gdzie kupić? Baseus BH1 NC ok. 150 zł RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Możemy zatem mówić o naprawdę atrakcyjnej propozycji i ciekawej alternatywie dla modeli Tonsil R35BT Pro, Edifier W820NB / WH700NB / W800BT Pro czy QCY H3 / H4 albo też minimalnie droższych Soundcore Q20i.

Logitech prezentuje nowe słuchawki do biura

Jeśli celujesz konkretnie w słuchawki do pracy, bardziej interesujące mogą okazać się dla Ciebie kolejne trzy nowości. To zestawy słuchawkowe Logitech Zone Wireless 2 ES (w dwóch wariantach) oraz Zone Wired 2.

Według zapewnień producenta, nowe słuchawki Logitech oferują skuteczne i dostosowujące się do otoczenia ANC, mikrofony z redukcją szumów, konstrukcję inspirowaną zestawami gamingowymi oraz pełną kompatybilność (potwierdzoną certyfikatami) z oprogramowaniem Zoom, Microsoft Teams i Google Meet.

Do wyboru będą trzy modele:

przewodowe słuchawki Logitech Zone Wired 2 za 699 złotych,

bezprzewodowe słuchawki Logitech Zone Wireless 2 ES za 799 złotych,

a także Logitech Zone Wireless 2 ES z odbiornikiem USB za 879 złotych.

Cała trójka wejdzie do sprzedaży jeszcze przed końcem tego roku. Kończąc temat wspomnę jeszcze, że modele bezprzewodowe zaoferują do 20 godzin rozmów i 25 godzin słuchania muzyki.