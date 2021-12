Naprawa tego smartfona Huawei kosztuje majątek

Prawdopodobnie nikt nie marzy o tym, żeby wydać krocie na naprawę smartfona. A im on droższy, tym jest to kosztowniejszy zabieg. Właściciele tego modelu powinni uważać, jeśli nie chcą zapłacić ogromnych pieniędzy, aby przywrócić go do stanu używalności.

Naprawa składanego smartfona Huawei P50 Pocket kosztuje majątek

„Kieszonkowy” Huawei P50 Pocket zadebiutował oficjalnie 23 grudnia 2021 roku i początkowo będzie dostępny wyłącznie w Chinach. Jeszcze przed jego premierą przedstawiciel producenta zapowiedział jednak, że model ten trafi również na inne rynki na początku 2022 roku – zostanie zaanonsowany w Europie podczas targów MWC 2022 w Barcelonie.



Cena tego smartfona zaczyna się w Chinach od 8988 juanów (równowartość ~5760 złotych), aczkolwiek mowa tu o podstawowej wersji. Do sprzedaży trafiła bowiem również edycja premium, stworzona we współpracy z holenderską projektantką mody Iris van Herpen – kosztuje ona już 10988 juanów (~7040 złotych).

Jak widać, nie jest to tani „składak”, a równie nietania będzie też jego naprawa. Okazuje się, że serwis wyświetlacza w podstawowej wersji kosztuje do 3579 juanów (~2285 złotych), natomiast w przypadku edycji premium nawet 4379 juanów (~2800 złotych).

Dla przypomnienia, wewnętrzny ekran w Huawei P50 Pocket to matryca OLED o przekątnej 6,9 cala i rozdzielczości 2790×1188 pikseli (442 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Ponadto wyświetlacz jest w stanie wyświetlić 1,07 mld różnych kolorów, zapewnia pokrycie palety barw DCI-P3 i potrafi próbkować dotyk z częstotliwością 300 Hz.

Kosztowna będzie także wymiana płyty głównej: cena tej usługi w edycji podstawowej to 3399 juanów (~2170 złotych), natomiast wersji premium już 4599 juanów (~2940 złotych). Zdecydowanie tańsza jest natomiast wymiana aparatów – w przypadku głównego jest to koszt rzędu 999 juanów (~640 złotych), a przedniego 269 juanów (~170 złotych).

Wymiana baterii (o pojemności 4000 mAh) kosztuje z kolei 299 juanów (~290 złotych), ale producent gwarantuje posiadaczom tego modelu jedną wymianę za darmo, więc prawdopodobnie nie będzie to zbyt popularna usługa (chyba że ktoś bardzo „zajedzie” akumulator, bo będzie go często ładować).

Mimo że podane powyżej kwoty mogą przyprawić o zawrót głowy, to nie powinno nikogo dziwić, że naprawa smartfona potrafi być bardzo droga. Z równie dotkliwym wydatkiem muszą się pogodzić także właściciele składanych Galaxy Z Flip i Galaxy Z Flip 3 – w przypadku pierwszego wymiana ekranu kosztuje 2499 złotych, natomiast drugiego 1899 złotych.