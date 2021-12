Bank Pocztowy zaoferuje pierwszą biometryczną kartę płatniczą w Polsce

Rewolucja w płatnościach zbliża się wielkimi krokami. Jeszcze w tym roku trafią do obiegu karty płatnicze, zapewniające biometryczną weryfikację przed dokonaniem płatności. Będzie to możliwe dzięki staraniom Banku Pocztowego.

Wystarczy tylko odcisk palca

Od 20 grudnia, Bank Pocztowy rozpoczyna wydawanie biometrycznych kart płatniczych dla zainteresowanych klientów instytucjonalnych. Wszystko to możliwe jest dzięki unikalnej współpracy banku z Mastercard oraz Thales – francuskiej korporacji fin-tech.

Bank Pocztowy zaplanował już design swojej biometrycznej karty płatniczej

Zasada działania tej nowoczesnej karty jest bardzo prosta. Przed dokonaniem płatności, należy przyłożyć oznaczony wcześniej palec do specjalnego obszaru, celem weryfikacji odcisku palca. Gdy ten będzie zgadzał się z wzorcem, karta wykona zleconą wcześniej płatność.

Zdecydowanie jestem fanem takich rozwiązań. W momencie gdy karta zostanie skradziona lub zgubiona, nikt nie będzie jej w stanie użyć bez odcisku prawowitego właściciela. A jak doskonale wiemy – życie to nie jest film, w którym łatwo jest sfabrykować odcisk jednego z dziesięciu palców.

Dzięki udanej i szeroko zakrojonej współpracy z naszymi partnerami ten ambitny projekt zakończył się sukcesem i dziś Bank Pocztowy może zaoferować polskim klientom pierwszą kartę biometryczną EMV. Na polskim rynku płatności bezgotówkowych jest to wydarzenie przełomowe. Dotychczas w Europie z tego nowoczesnego rozwiązania mogli korzystać wyłącznie klienci francuscy. Bank Pocztowy, dbając o swoich Klientów, postawił na innowacyjność i wygodę. Jestem przekonana, że posiadacze nowej karty docenią bezpieczeństwo i szybkość dokonywania transakcji, co przyczyni się do dalszej cyfryzacji rynku. Agata Kontrym-Woś, członek Zarządu Thales DIS Polska odpowiadająca za obszar sprzedaży Banking & Payment Services

Bank Pocztowy, czyli przyszłościowo

Co ciekawe, biometryczna karta płatnicza nigdy się nie rozładuje. Będzie pobierać energię z terminali POS, więc odcisk palca zawsze będzie możliwy do pobrania. To rozwiązanie jednak może budzić nasze obawy – jak by nie patrzeć, banki w ten sposób zyskają dostęp do naszych danych biometrycznych. A łatwo też się domyślić, że za Bankiem Pocztowym, reszta usługodawców także zainteresuje się wątkiem.

Z drugiej strony jednak, smartfony także odblokowujemy za pomocą odcisku palca. Jeżeli w tym rozwiązaniu bezpieczeństwo gra pierwsze skrzypce, z pewnością będzie to ważny krok naprzód w rozwoju tej technologii.