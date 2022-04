Beoplay EX to słuchawki TWS inne niż wszystkie z oferty Bang & Olufsen

Firma Bang & Olufsen zaprezentowała słuchawki Beoplay EX, które stanowią zupełną nowość w ofercie producenta. Jest to pierwszy model w portfolio firmy, który zawiera trzpienie trzymające przy płatkach uszu, czym mogą przypominać Apple AirPods.

Duńskie przedsiębiorstwo od lat projektuje bardzo dobre słuchawki bezprzewodowe. Do tej pory projekty były jednak typowymi „pchełkami”, co nie zawsze odpowiadało wymaganiom klientów. Nowe Bang & Olufsen Beopay EX stanowią odpowiedź na coraz większe wymagania rynku.

Nowa konstrukcja wykorzystuje trzpienie przy płatkach uszu, sprawia, że przypomina ona popularne słuchawki z oferty Apple, czyli AirPodsy. Dzięki ich zastosowaniu osoby, które prowadzą aktywny tryb życia, mogą swobodniej w nich ćwiczyć, biegać oraz wykonywać wiele innych codziennych zadań bez obaw o ich wypadnięcie.

Osoby ceniące takie rozwiązanie uważają również, że nowy design słuchawek umożliwia ich swobodne wkładanie i wyjmowanie – zarówno, jeśli mowa o pudełku, jak i uszach.

Bang & Olufsen Beoplay EX

Co poza nową konstrukcją oferuje Beoplay EX?

Projektanci Bang & Olufsen, poza zastosowaniem nowej konstrukcji słuchawek, zmienili również ich obudowę douszną. Beoplay EX mają mniejszą od innych produktów słuchawkę, dzięki czemu możliwe jest wygodniejsze i bardziej precyzyjne dopasowanie do uszu.

Nowe rozwiązania powinny przełożyć się również na lepszy i czystszy dźwięk, który pozwoli rywalizować z najnowszymi modelami oferowanymi przez konkurencję. W słuchawkach wykorzystano aż 9,2 mln przetworników, co jest rekordem, jeśli mowa o dousznych konstrukcjach bezprzewodowych. Jedno jest pewne – słuchawki z pewnością będą oferować większą moc, co może odpowiadać osobom, które wykorzystują je w czasie codziennych czynności.

Bang & Olufsen oferuje nowe słuchawki w kilku kolorach, czym zdecydowanie różnią się od swojego głównego kandydata spod ręki Apple. Na ten moment w ofercie są czarne, złote oraz niezwykle ciekawe czarno-niebieskie, obok których nie można przejść obojętnie.

Lepszy dźwięk, większa trwałość i długi czas działania

Nowe słuchawki obsługują Bluetooth 5.2 oraz charakteryzują się lepszą jakością połączeń. Dodatkowo oferują aktywną redukcję szumów oraz odporność na wodę i kurz zgodną z normą IP57. W zestawie otrzymamy etui z możliwością ładowania bezprzewodowego. Producent deklaruje, że z Beoplay EX będzie można korzystać przez 20 godzin, jeśli będziemy używać wspomnianego etui.

Największym zastrzeżeniem na razie jest cena. Producent życzy sobie za nie 399 dolarów, co w Polsce producent przeliczył na 2279 złotych. Sprawia to, że są znacznie droższe niż Apple AirPods Pro, nie wspominając już nawet o Sony WF-1000XM4, które kosztują około 1100 złotych.

Cenę, jaka widnieje przy Beoplay EX, trudno nazwać zachęcającą

Tym samym słuchawki Bang & Olufsen Beoplay EX stanowią ciekawą ofertę na rynku, jednakże czy Polacy przekonają się do nich, czy jednak skreślą je z powodu wysokiej ceny? O tym, jak nowa konstrukcja została odebrana, dowiemy się już niedługo, kiedy przedstawione zostaną pierwsze raporty sprzedażowe.