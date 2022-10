Awaria WhatsAppa – komunikator nie działa (aktualizacja)

Chcieliście skorzystać z WhatsAppa i nie możecie? Niestety, nie tylko Wy. Aplikacja nie działa i nie można obecnie korzystać z komunikatora.

WhatsApp nie działa – awaria 25.10.2022

Sam regularnie korzystam z tego komunikatora i od razu zwróciłem uwagę, że coś jest nie tak. Jeszcze parę chwil temu mogłem normalnie wysyłać i odbierać wiadomości. Teraz co prawda program można uruchomić na smartfonie i napisać wiadomość, ale nie zostanie ona wysłana – pokazuje się przy niej ikona zegara, co wskazuje na to, że oczekuje ona na połączenie z internetem, by aplikacja mogła ją wysłać do odbiorcy.

Awaria WhatsAppa wygląda na poważną, bowiem w ciągu kilkunastu minut w serwisie Downdetector pojawiło się już ponad 1000 zgłoszeń o problemach. Jeśli firma Meta, właściciel tego programu (podobnie jak Facebooka, Messengera i Instagrama), szybko się nie upora z awarią, będzie tylko przybywać użytkowników, którzy nie mogą komunikować się za pośrednictwem tej aplikacji.

A trzeba pamiętać, że w styczniu 2022 roku WhatsApp oficjalnie poinformował, że na całym świecie korzysta z niego ponad 2 mld użytkowników. Awaria jest zatem wielką niedogodnością dla nich. Jedynym wyjściem pozostaje wysłanie SMS-a lub skorzystanie z innego komunikatora, na przykład Messengera, Vibera, Telegrama czy Signala.

Awaria WhatsAppa nie wpływa na działanie innych produktów Mety

Co ciekawe, aktualnie jedynie WhatsApp nie działa – pozostałe usługi firmy Meta, czyli Facebook, Messenger i Instagram, działają prawidłowo, choć przy pierwszym uruchomieniu Instagrama w przeglądarce nie załadowały mi się żadne zdjęcia na profilach, które obserwuję, lecz po odświeżeniu wszystko wczytało się już jak należy.

Aktualizacja [10:55]

Komunikator ponownie działa.