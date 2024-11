Awaria w Santander Bank Polska. Jest wyjście z tej sytuacji

To wyjątkowo niefajny piątek. Nie dość, że w wielu regionach Polski spadł śnieg, przez który doszło do licznych wypadków, to jeszcze aplikacja mObywatel raz działa, a raz nie. Całkowicie natomiast padła bankowość internetowa w Santander Bank Polska.

Awaria w Santander Bank Polska 22 listopada 2024 roku

W serwisie Downdetector, w którym można zgłaszać niedostępność usług różnych firm, pojawiło się kilkaset zgłoszeń klientów Santander Bank Polska. Pierwsze po godzinie 11:00, a z kolejnymi minutami tylko ich przybywało.

Awaria w Santander Bank Polska 22 listopada 2024 roku – zgłoszenia w serwisie Downdetector (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Co się dzieje? Okazuje się, że nie działa bankowość internetowa. Po wejściu na stronę do logowania do Santander internet wyświetla się komunikat: Przerwa. W tej chwili nie skorzystasz z bankowości internetowej i mobilnej. Przepraszamy Cię za utrudnienia. Usuwamy problem.

Nie działa bankowość internetowa w Santander Bank Polska (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Co jednak ciekawe, bankowość mobilna działa bez przeszkód – można bez problemu się do niej zalogować i skorzystać przykładowo z Blika. W przypadku bankowości internetowej jest natomiast… różnie. Podczas pisania tego artykułu kilkukrotnie strona do logowania powracała, podobnie jak później komunikat o przerwie.

To bardzo dziwna sytuacja i zaskakująco podobna do tej, z jaką mamy dziś do czynienia w przypadku przywołanego we wstępie mObywatela.

Aktualizacja:

Od biura prasowego Santander Bank Polska otrzymaliśmy informację, że bankowość internetowa już działa i to była kilkuminutowa niedostępność. Nie dowiedzieliśmy się jednak, z czego wynikała.