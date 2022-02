Wielka awaria w PKO BP – nie działa aplikacja IKO (aktualizacja)

Jesteś klientem PKO Banku Polskiego i nie działa Ci aplikacja IKO. Niestety, nie tylko Tobie – trwa wielka awaria, tysiące klientów zostało odciętych od dostępu do programu banku.

Wielka awaria w PKO BP

Klienci PKO Banku Polskiego od kilku masowo zgłaszają awarię w tym banku. Dokładniej chodzi o niedziałającą aplikację IKO. Zgłoszeń przybywa w lawinowym tempie – na tę chwilę w serwisie Downdetector jest ich już prawie 1500.

PKO Bank Polski na razie nie wydał żadnego oświadczenia – niewykluczone, że jest to tylko chwilowy brak dostępu do aplikacji i za chwilę wszystko wróci do normy. Jeśli jednak nie, wkrótce PKO powinno zabrać głos w tej sprawie, ponieważ niemożność dostania się do aplikacji IKO zgłaszają również klienci na profilu PKO BP na Facebooku.

Pomimo problemów, warto zachować spokój i nie wpadać w panikę. Niestety, wiele osób daje się ponieść owczemu pędowi i tłumnie wypłaca pieniądze z kont bankowych – przed wieloma placówkami w wielu miejscowościach w Polsce ustawiły się długie kolejki do kas i bankomatów.

W związku z tym Narodowy Bank Polski wystosował ważny komunikat:

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na gotówkę, Narodowy Bank Polski informuje, że posiada wystarczające zapasy w pełni umożliwiające pokrycie zapotrzebowania klientów banków na pieniądz gotówkowy. Wszystkie zamówienia banków realizowane są bez limitów wartościowych, w pełnej strukturze nominałowej, na terenie całego kraju.

Narodowy Bank Polski pozostaje w ścisłej współpracy ze wszystkimi podmiotami obsługującymi rynek obrotu gotówkowego w Polsce. Z uwagi na zwiększoną skalę transakcji, w niektórych lokalizacjach, mogą występować opóźnienia w dostawie gotówki do bankomatów z centrów logistycznych banków komercyjnych i firm obsługujących gotówkę. Narodowy Bank Polski

Aktualizacja

Wygląda na to, że nie występują już problemy z dostępem do aplikacji IKO PKO BP, aczkolwiek pojedynczy klienci wciąż skarżą się, że nie mogą skorzystać z wybranych usług banku.