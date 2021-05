Poniedziałek sam w sobie jest już brutalnym zderzeniem z rzeczywistością po weekendzie, spędzonym z dala od zawodowych obowiązków. Wydawałoby się, że gorzej być już nie może, a tymczasem jednak może, ponieważ jest awaria w Orange i użytkownicy mają problemy z dostępem do internetu.

Awaria w Orange. Wam też nie działa internet?

Przed paroma chwilami dostaliśmy informację od jednej z naszych Czytelniczek (dzięki Katarzyna!), że ma problemy z wejściem na wybrane strony internetowe, a także nie może korzystać z aplikacji. Niestety, nie jest to wina smartfona, ponieważ Kasia sprawdzała na kilku urządzeniach i na wszystkich dzieje się to samo, zatem wygląda to na większy problem.

I rzeczywiście – po zajrzeniu na Downdetector.pl, do zakładki poświęconej Orange, widać, że od godzin porannych, już po siódmej, zaczęły pojawiać się zgłoszenia o problemach z Orange. Przybywa ich bardzo szybko – można je już liczyć w tysiącach.

Jest taka godzina, że coraz więcej osób siada do komputera i rozpoczyna pracę bądź naukę, dlatego pozostaje mieć nadzieję, że operator szybko się upora z awarią, którą zgłaszają użytkownicy z całej Polski – niestety nie jest to zatem odosobniony przypadek…

Aktualizacja:

Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange, poinformował nas, że klienci z północy Polski korzystający z IPv6 mogą mieć kłopoty z otwieraniem niektórych stron w internecie. Operator już nad tym pracuje i deklaruje, że sytuacja wkrótce powinna się poprawić.

Klienci z północy Polski korzystający z IPv6 mogą mieć kłopoty z otwieraniem niektórych stron w Internecie. Pracujemy nad tym. Sytuacja wkrótce powinna się poprawić. Przepraszam za niedogodności. — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) May 10, 2021

Aktualizacja 2:

Operator uwinął się z usuwaniem awarii w mistrzowsko szybkim tempie – rzecznik sieci przekazał nam informację, że wszystko powinno już działać normalnie. Chcąc nie chcąc – trzeba brać się za naukę/pracę ;)