Awaria w Orange. Jest problem z SMS-ami

Klienci Orange zgłaszają, że nie działają SMS-y. Operator jest świadomy tych problemów i już pracuje nad ich rozwiązaniem.

Awaria w Orange 8 października 2024 roku

Klienci operatora już od około godziny 11:30 zaczęli zgłaszać, że nie mogą korzystać z usług telekomunikacyjnych. Z kolejnymi minutami liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector rosła i aktualnie wynosi już kilka tysięcy.

Awaria w Orange 8.10.2024 – zgłoszenia w serwisie Downdetector (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Nie są to zatem ani jednostkowe przypadki, ani chwilowe problemy, ponieważ po trzech godzinach wciąż pojawiają się kolejne zgłoszenia (200-300 co 15 minut). Klienci informują o niedziałających usługach również na profilu operatora w serwisie Facebook.

Klienci Orange zgłaszają, że nie mogą wysłać SMS-a ani go odebrać. Pracownicy operatora w odpowiedziach na komentarze zaniepokojonych osób potwierdzają, że „aktualnie mogą występować utrudnienia”. Równocześnie zapewniają, że już trwają prace nad ich usunięciem i proszą o cierpliwość.

Jedna z komentujących osób poinformowała, że nie ma problemów z rozmowami głosowymi, choć można też znaleźć komentarz pracownika, w którym informuje, że „występują chwilowe utrudnienia w realizacji połączeń i wysyłce SMS”.

Operator nie opublikował informacji o awarii, co może wskazywać, że problemy nie są na tyle poważne, żeby wszyscy klienci Orange zostali odcięci od usług. Poprosiliśmy biuro prasowe sieci o komentarz – gdy go otrzymamy, dodamy go poniżej.

[Aktualizacja 08.10.2024 r. – 15:00]

Otrzymaliśmy komentarz rzecznika Orange Polska, Wojciecha Jabczyńskiego: