Rusza plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2024. Jak zgłosić swoją propozycję?

Wydawnictwo Naukowe PWN ogłosiło dziś rozpoczęcie plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku 2024. Jak zgłosić swoją propozycję słowa, które być może zostanie poddane głosowaniu?

Rusza plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2024

Wydawnictwo Naukowe PWN już po raz dziewiąty organizuje plebiscyt, dzięki któremu poznamy Młodzieżowe Słowo Roku oraz równocześnie słowa i wyrażenia, jakimi najczęściej posługują się młodzi ludzie. Podobnie jak w poprzednich latach, także i w tym roku najpierw zbierane będą propozycje, które następnie mogą zostać poddane głosowaniu.

Propozycje słów i wyrażeń przyjmowane będą od dziś, tj. 8 października do 5 listopada 2024 roku, do godziny 12:00. Zainteresowane osoby mogą to zrobić za pośrednictwem tej strony internetowej. W formularzu należy wpisać słowo lub wyrażenie i wytłumaczyć jego znaczenie, a także podać swój adres e-mail i wiek (do wyboru są opcje od 13 do 17 lat oraz 18 lat i więcej). Przy okazji można wyrazić chęć otrzymania audiobooka.

Osoby, które jako pierwsze zgłoszą w pierwszym etapie plebiscytu słowa wraz z definicjami zgodnymi z regulaminem (do którego odnośnik znajdziecie poniżej), a ich propozycje zostaną zakwalifikowane do finałowej dwudziestki, otrzymają nagrody w postaci zestawów kosmetyków marki Ziaja z serii Jeju dla nastolatków.

Kiedy głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku 2024?

Po zakończeniu pierwszego etapu, w trakcie którego zbierane będą propozycje słów i wyrażeń, jury dokona analizy zgłoszeń i przygotuje listę 20 słów, na które będzie można zagłosować w drugim etapie plebiscytu.

Głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku 2024 rozpocznie się 13 listopada o godzinie 12:00 i potrwa do 30 listopada 2024 roku, do godziny 12:00. Wydawnictwo Naukowe PWN nie podaje terminu, w którym poznamy zwycięskie słowo (lub wyrażenie) – deklaruje jedynie, że rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi na początku grudnia br. Ponadto przewidziano Nagrodę Jury, którą otrzyma najciekawsze zdaniem jurorów słowo wraz z definicją.

Dla przypomnienia, Młodzieżowym Słowem Roku 2023 zostało „rel”, które oznacza m.in. aprobatę tego, co powiedział przedmówca. Nagrodę Jury otrzymało z kolei „oddaje”, oznaczające, że coś się opłaca.

Regulamin Plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku 2024