Awaria InPost! Klienci nie mogą odebrać paczek

Klienci firmy InPost masowo zgłaszają, że nie mogą odebrać swoich paczek. To nie jednostkowe przypadki – lista sfrustrowanych klientów bardzo szybko się wydłuża.

Dane z serwisu Downdetector wskazują, że użytkownicy raportują o problemach z InPostem. Pierwsze zgłoszenia pojawiły się już w godzinach porannych (w okolicach godziny dziewiątej), ale w ostatnim czasie ich liczba znacząco wzrosła.

Pod najnowszym postem na Facebooku InPostu co chwilę pojawiają się komentarze niezadowolonych użytkowników:

InPost naprawcie tą awarie i wyslijcie w koncu kody. Ponowne wysylanie kodow przez bota nie dziala. Paczki przyszly a nie moge ich odebrac… Marta B.

Ile jeszcze potrwa awaria sms? Czy po naprawie dostane sms z koden? Niestety nie jestem w stanie odczytać kodu z maila poniewaz do zakupu użyłam konta z facebooka na ktorym mam nieaktywnego maila. Rowniez nie jestem w stanie sciagnac aplikacji poniewaz potrzebny jest kod weryfikacyjny ktory od panstwa nie dochodzi. Sabina P.

A DZISIAJ JAKIS PROBLEM ?, Brak SMS z kodem odbioru , brak email, paczki do odbioru w paczkomacie , cos ie dzieje? B.H.

Aplikacja nie działa! Nie mogę odebrać swojej paczki, a dzisiaj jest ostatni dzień. Czy wydluzycie możliwość odbioru? Dagmara Ś.

Co się dziś dzieje z InPostem?

Wygląda na to, że występują problemy z dostarczaniem kodów, niezbędnych do odbioru paczki z Paczkomatów. Niektórym klientom udało się odebrać ją z pomocą aplikacji, jednak nie każdy jest w stanie to zrobić.

Firma nie wydała jeszcze żadnego komunikatu dotyczącego trwających niedogodności, dlatego klienci muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na rozwiązanie problemu z dostarczaniem kodów do odbioru przesyłek.