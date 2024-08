Zmiany w Autopay. Lepiej się z nimi zapoznaj, zanim ruszysz w drogę

Firma Autopay wprowadza zmiany w świadczonych usługach. Wśród nich mamy opłatę serwisową i nowe plany taryfowe. Użytkownicy zdecydowanie powinni zapoznać się z nowościami przed wyruszeniem samochodem w trasę.

Co nowego w Autopay?

Usługi Autopay Mobilty ułatwiają poruszanie się samochodem. Jak z pewnością wielu z Was wie, dzięki nim możemy skorzystać z automatycznego pobierania opłat za przejazdy autostradami. Niewykluczone jednak, że jeszcze nie wszyscy słyszeli o nowym regulaminie, który został opublikowany 5 sierpnia tego roku. Przyjrzyjmy się więc kluczowym zmianom.

Zacznijmy od opłaty serwisowej. Wynosi ona 0,99 złotych od każdego przejazdu i doliczana jest do płatności realizowanych z wykorzystaniem systemu Autopay. Zanim jednak zaczniecie narzekać, to należy zaznaczyć, że opłata pobierana jest tylko w sytuacji, gdy użytkownik do aplikacji dodał trzy lub więcej pojazdów. Ponadto w pierwszym etapie opłata będzie niższa – do końca 2024 roku kierowcy zapłacą 0,29 złotych. Możliwe, że okres promocji zostanie przedłużony.

Możemy stwierdzić, że nowa opłata serwisowa obejmie tylko niewielką część użytkowników. Pozostali, którzy w aplikacji mają jedno lub dwa auta, nie powinni się martwić. Jeśli chodzi o klientów indywidualnych, to wypada jeszcze wspomnieć o zmodyfikowaniu dotychczasowych pakietów – zamiast planu Dla Ciebie został wprowadzony plan Mobility Basic.

Dla klientów prowadzących działalność gospodarczą przeznaczony jest plan Mobility Firm. Tutaj opłata serwisowa obowiązuje każdego użytkownika, niezależnie od liczby dodanych pojazdów. Dostępna jest również promocja, w ramach której obecnie opłata wynosi 0,29 złotych do końca roku, a następnie ma wzrosnąć do 0,99 złotych. Niewykluczone jest ewentualne przedłużenie okresu promocji.

Z kolei trzeci plan, czyli Mobility Firm Premium, skierowany jest dla operatorów flot. Tutaj nic się nie zmienia, oprócz wprowadzenia nowej nazwy.

Nowa wersja aplikacji Autopay

Użytkownicy aplikacji Autopay powinni pobrać wydaną właśnie aktualizację. Nowa wersja wprowadza bowiem odświeżony proces rejestracji, a także poprawki techniczne i wizualne. Dowiedzieliśmy się również, że w planach jest rozbudowa oferowanych usług – m.in. dodanie płatności na stacjach paliwowych i za parkowanie w strefach w centrum miast.

Jak dodaje portal cashless.pl, osoby, które chcą nadal korzystać z Autopay Mobility, powinny pospieszyć się z akceptacją nowego regulaminu. W przeciwnej sytuacji może nastąpić wstrzymanie dostępu do usług.