Wiadomości Google będą przypominały Gmaila. W aplikacji pojawi się kategoryzacja

Przeszkadza Ci bałagan w Twoich wiadomościach SMS? Google testuje właśnie opcję, która może raz na zawsze z tym skończyć. Aplikacja Wiadomości Google ma dostać opcję kategoryzacji wiadomości, która pozwoli uporządkować bałagan w wiadomościach.

Wiadomości Google z kategoryzacją wiadomości

Jest to świetna informacja dla tych, którzy nie lubią bałaganu w swoich skrzynkach odbiorczych. Aplikacja Wiadomości Google może zacząć przypominać Gmaila, a to wszystko z powodu wprowadzenia kategoryzacji wiadomości.

Firma z Mountain View testuje tę opcję już od końca września i wygląda na to, że niedługo może trafić na wszystkie urządzenia, które wykorzystują tę aplikację.

Wiadomości będą dzielone na pięć specyficznych kategorii: Osobiste, Transakcje, Hasła jednorazowe, Oferty oraz Inne, gdzie znajdą się wszystkie wiadomości, które nie pasują do innych, wymienionych wcześniej.

Oczywiście, funkcjonalność będzie można wyłączyć, a także przenosić wiadomości pomiędzy kategoriami. Dodatkowo, osoby zainteresowane będą mogły dzielić się informacjami o kategoriach z Google, dzięki czemu stopniowo będą dodawane nowe kategorie, a usuwane te rzadko używane.

Tak jak zostało wspomniane wcześniej, nowa funkcja jest w fazie testów, jednak wygląda na to, że niedługo dobiegną one końca. Warto wspomnieć także o tym, że nie jest to całkowita nowość, ponieważ podobne funkcjonalności oferuje chociażby Microsoft w swojej aplikacji do wiadomości.

Wiadomości Google, wraz z wprowadzeniem nowej funkcji, upodobnią się więc do dobrze znanych nam organizerów na poczcie e-mail, jak choćby Gmaila. Dla jednych będzie to zaleta, a dla drugich wada. Bardzo dobrze jednak, że Google wzbogaca swoją aplikację o nowe funkcje i możliwości, aby zadowolić każdego użytkownika.

Warto wspomnieć także o niedawnych informacjach, jakoby Wiadomości Google miały obsługiwać usuwanie haseł jednorazowych po 24 godzinach. Być może funkcja ta trafi na nasze urządzenia razem z kategoryzacją wiadomości już niedługo.

