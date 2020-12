Nareszcie jakaś konkurencja dla głosowego Asystenta Google. Ruszają testy Alexy w Polsce

W naszym kraju możemy już od długiego czasu korzystać z Asystenta Google na urządzeniach mobilnych. Z kolei Apple niespecjalnie spieszy się z wprowadzeniem obsługi Siri w Polsce. Inaczej do sprawy podchodzi Amazon. Testerzy Alexy będą mogli pomóc w rozwoju tego asystenta nad Wisłą.

Wolne tempo rozwoju asystentów głosowych

Swego czasu wydawało się, że cyfrowi asystenci głosowi będą tym, czego potrzebuje branża mobilna, by zaczerpnąć łyk świeżego powietrza. Takie firmy jak Apple, Google i Amazon pompowały miliony dolarów w ich rozwój, mając nadzieję na to, że przewaga nad konkurencją na tym polu będzie przekładała się na wyższe zyski w przyszłości. Obecnie jasne jest, że Siri, Asystent Google czy Alexa to tylko przyjemne dodatki, nieprzekładające się bezpośrednio na zwyczaje masowej klienteli.

fot. Amazon

Nie oznacza to jednak, że asystenci głosowi nie są rozwijani. Ich możliwości, zwłaszcza w krajach anglojęzycznych, sukcesywnie rosną. Gorzej jest z dostępnością Siri czy Alexy w innych językach – ich liczba nie jest zbyt wysoka. Choć asystenci Apple i Amazonu znane są od lat, wciąż nie porozumiemy się nimi w Polsce w naszym rodzimym języku. W przypadku Alexy może się to wkrótce zmienić.

Amazon będzie testować Alexę w Polsce

Jak możemy dowiedzieć się z jednej z facebookowych grup poświęconych Smart Home, Amazon rozsyła testerom wiadomości e-mail z zaproszeniem do wzięcia udziału w „kształtowaniu przyszłości Alexy w Polsce”.

Amazon poszukuje ludzi, którzy byliby w stanie dzielić się z firmą wrażeniami z używania asystenta Alexa, by ulepszać zakres usług oferowanych w naszym kraju. Program testów rozpocznie się oficjalnie za kilka tygodni – obecnie prowadzony jest nabór na chętnych testerów.

Dopiero ewentualne przecieki z testów wskażą, o jaki rodzaj rozwoju Alexy w Polsce chodzi Amazonowi. Może dotyczyć oficjalnego wprowadzenie polskiego języka na urządzenia różnych producentów, obsługujących asystenta. Mam tu na myśli słuchawki, głośniki Blutooth, konsole czy systemy infotainment w autach.

Oczywiście byłoby wspaniale, gdyby był to zwiastun oficjalnego wejścia Amazonu do Polski. Mimo tego, że przepastne magazyny tego giganta znajdują się w naszym kraju, zamówienia wciąż obsługiwane są przez niemiecki oddział firmy. Mogłoby to pójść w parze z możliwością działania Alexy po polsku na głośnikach z rodziny Echo. Wtedy Amazon wyprzedziłby Google, które bardzo zwleka z wprowadzeniem obsługi języka polskiego na głośnikach Google Home, i to mimo oficjalnego wsparcia Asystenta Google na milionach smartfonów działających w Polsce.

Jak widać, na razie gdybania jest sporo, a faktów niewiele. Mamy nadzieję, że w nadchodzących tygodniach i miesiącach sytuacja będzie się stopniowo klarować.