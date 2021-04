Asus ZenFone 7 i 7 Pro są aktualizowane do Androida 11!

Tajwańska firma Asus przy okazji premiery modelu ZenFone 6 poinformowała, że zamierza poważnie podejść do tematu aktualizacji obiecując aktualizacje do minimum 2 nowych wersji Androida. Z podobną deklaracją spotkaliśmy się przy premierze kolejnej odsłony serii. Asus rozpoczął proces udostępniania aktualizacji do Androida 11 dla najnowszych modeli z obracanym aparatem, czyli Asusa ZenFone 7 i 7 Pro.

Asus na rynku smartfonów

Trzeba przyznać, że odkąd Asus zdecydował się trzymać tylko dwóch serii smartfonów czyli ZenFonów i gamingowych ROG Phone’ów to wyszło to producentowi na dobre. Praktycznie wszystkie nowe modele, jakie prezentuje tajwański koncern zbierają bardzo pozytywne opinie. Nie inaczej było w kwestii kontynuacji rozwoju obrotowego aparatu w modelach ZenFone 7. Czysty system Android, świetny ekran AMOLED bez żadnego notcha, czy też dobra jakość zdjęć ze wszystkich dostępnych obiektywów, to tylko kilka rzeczy na jakie uwagę zwróciła Kasia w recenzji modelu Asus ZenFone 7 Pro. Dla osób, których długość wsparcia aktualizacjami ma znaczenie, z pewnością ważna była deklaracja producenta mówiąca o minimum 2 kolejnych wersjach Androida, które mają trafić na ZenFone’y.

Obrotowy aparat to obecnie wyróżnik serii ZenFone – fot. Tabletowo

Posiadacze modelu ZenFone 6, który jako pierwszy zyskał mechanizm obracanego aparatu w urządzeniach od Asusa, już od jakiegoś czasu mogą cieszyć się aktualizacją do najnowszej wersji systemu Android. Kilka tygodni temu docierały do nas informacje z Azji o tym, że pierwsze modele z serii ZenFone 7 zaczynają wykazywać dostępność aktualizacji. Teraz Asus rozpoczął udostępnianie Androida 11 także dla telefonów zakupionych w europejskiej sprzedaży.

ZenFone 7 i Android 11

Co zaoferuje nowa wersja systemu? W spisie zmian udostępnionych przez Asusa, widzimy przede wszystkim te związane z natywną wersją Androida 11. Jest to oczywiście zrozumiałe, z uwagi na fakt, że od pewnego czasu tajwański gigant nie decyduje się na przesadną ingerencję w system za sprawą swojej nakładki ZenUI.

Asus ZenFone 7 Pro – Aktualizacja do Androida 11, lista zmian – fot. Tabletowo.pl

Możemy więc spodziewać się wprowadzenia sporych zmian w obszarze paska powiadomień, skrótu do zarządzania smart urządzeniami, czy też wsparcia „bąbelków„, czyli powiadomień na modłę tych, które już od jakiego czasu znamy z facebookowego Messengera. Oprócz standardowego pakietu zmian, Asus zadbał o drobne, wręcz kosmetyczne zmiany w niektórych aplikacjach.

Asus ZenFone 7 Pro – Kosmetyczne zmiany w obszarze aplikacji po aktualizacji do Androida 11 – fot. Tabletowo

Całość aktualizacji to 1116 MB do pobrania i poza zmianami systemowymi, zawiera także paczkę zabezpieczeń datowaną na 5 marca bieżącego roku. Jeśli nie pojawiło się Wam powiadomienie o dostępności nowego Androida, należy udać się do opcji urządzenia, a następnie wybrać zakładkę „System” i kliknąć w „Aktualizację Systemu”. Jeśli mimo to nie pojawia się monit o dostępności nowej wersji systemu, należy chwilę odczekać, gdyż możliwe, że Asus wydaje aktualizację partiami, aby uniknąć przeciążenia serwerów.