Nowe słuchawki HyperX działają setki godzin na jednym ładowaniu!

HyperX, czyli jeden z przodujących producentów sprzętu komputerowego także dorzuci swoją cegiełkę na targach CES 2022. Firma pokazała wiele nowych peryferiów, które już niebawem trafią do sprzedaży. Wśród zaprezentowanych produktów nie mogło zabraknąć zestawów słuchawkowych (i to nie jednego). Ponadto portfolio submarki Hewlett-Packard zostanie uzupełnione o nową myszkę, klawiaturę oraz kontroler do gier.

HyperX Cloud Alpha Wireless – popularne słuchawki w wersji bezprzewodowej

Niemalże każdy gracz kojarzy słuchawki produkcji HyperX – są one bowiem ikoną w świecie sprzętu komputerowego. Wielu konkurencyjnych fierm, wydając swoje headsety, mocno inspiruje się tą marką. Zwykle konstrukcje HyperX są bardzo komfortowe, przez co wielogodzinne sesje przed komputerem ze słuchawkami na głowie nie męczą.

Najnowsze Cloud Alpha Wireless są w pełni bezprzewodowe – wykorzystują łączność radiową 2,4 GHz (w zestawie znajduje się adapter USB). Na pokładzie słuchawek znajdują się autorskie dynamiczne przetworniki HyperX o średnicy 50 mm z magnesami neodymowymi o smuklejszej i lżejszej konstrukcji, która ma zapewnić taki sam dźwięk, jak model z przewodem. Słuchawki mogą także działać w trybie przewodowym – przez kabel naładujemy zintegrowany w środku akumulator (czas ładowania to około 4,5 h), który ma pozwolić na nawet 300 godzin pracy na jednym ładowaniu – a to robi duże wrażenie.

Słuchawki będą dostępne w pierwszym kwartale roku w cenie 199,99 dolarów (równowartość ~810 złotych).

HyperX Cloud Core DTS oraz Cloud II Pink

Kolejną propozycją producenta mają być bardzo podstawowe słuchawki w nowej wersji z obsługą funkcji dźwięku przestrzennego DTS Headphone:X (kiedyś była dostępna wersja bez obsługi DTS). Mają na pokładzie 53-mm przetworniki, odczepiany mikrofon, a połączenie jest realizowane przy pomocy standardowego przewodu zakończonego złączem audio jack 3,5 mm (4 -biegunowy CTIA).

Urządzenie zostało wycenione na 79,99 euro (~370 złotych).

Różowa wersja HyperX Cloud II ma kosztować 99,99 euro (~460 złotych). Do sklepów trafi w lutym 2022 roku.

Cloud II Pink to nic innego jak nowa, biało-różowa wersja popularnych „dwójek”. Słuchawki wspierają przestrzenny dźwięk 7.1, który imitowany jest przy pomocy dwóch przetworników o średnicy 53 mm. Mają w zestawie kartę dźwiękową USB 2.0 – przewód ma długość łącznie 3 m. Standardowo w pudełku znajduje się odczepiany mikrofon pojemnościowy.

Mysz HyperX Pulsfire Haste Wireless i klawiatura Alloy Origins 65

Najnowsza myszka komputerowa produkcji HyperX cechuje się „dziurawą” budową, przez która ma zapewnić lekkość urządzenia. Całość waży zaledwie 61 g, co jak na myszkę z akumulatorem o pojemności 370 mAh, zapewniającym nawet do 100 godzin pracy na jednym ładowaniu to naprawdę mało. Urządzenie wykorzystuje łączność radiową o częstotliwości 2,4 GHz, która ma zapewnić natychmiastową reakcję – taką, jak przez kabel. Warto także dodać, że w zestawie dołączany jest przewód USB-C 1,8 m.

HyperX Pulsfire Haste Wireless wykorzystuje sensor optyczny Pixart PAW3335 o rozdzielczości 16000 DPI, szybkości 450 IPS, polling rate 1000 Hz oraz przyspieszeniu 40G. Na pokładzie urządzenia znajdują się przełączniki TTC Golden Micro Dustproof, a także podświetlenie RGB.

Mysz została wyceniona na 99,99 euro (460 złotych).

Portfolio producenta uzupełni klawiatura mechaniczna HyperX Alloy Origins 65 w formacie 65%, która może zyskać uznanie wśród fanów marki, poszukujących kompaktowego rozwiązania. Jeśli chodzi o jej wygląd, jest dość standardowy – ma pełne podświetlenie RGB z możliwością konfiguracji przy pomocy dedykowanego oprogramowania NGENUITY.

Klawiatura ma być oferowana w dwóch wersjach – z autorskimi czerwonymi przełącznikami linearnymi lub taktycznymi niebieskimi (aqua). Warto wspomnieć, że urządzenie łączy się z komputerem przy pomocy przewodu USB-C. Całość została wyceniona na 119,99 euro (~550 złotych).

Kontroler HyperX Clutch Wireless

Ostatnim z zaprezentowanych produktów HyperX na targach CES 2022 jest kontroler Clutch Wireless. Ma typowo „Xboxowy” wygląd, gdzie gałki są po przeciwnej stronie, nie obok siebie. Urządzenie może łączyć się z komputerem lub smartfonem z systemem Android przy pomocy Bluetooth 4.2, łączności radiowej 2,4 GHz czy przewodu USB-C.

HyperX Clutch Wireless Gaming może okazać się idealnym rozwiązaniem dla mobilnych graczy, bowiem ma w zestawie odłączany klips, w którym można zamontować telefon. Rozszerza się on z 41 do 86 mm, więc zamontujemy w nim dowolny model smartfona. Urządzenie zasila akumulator zapewniający nawet 19 godzin pracy na jednym ładowaniu. Pad został wyceniony na 49,99 dolarów (~240 złotych).