Zapamiętajcie nazwę tej karty graficznej. NVIDIA pokazała niedrogiego GeForce’a RTX 3050

Na tegorocznych targach CES 2022 nie mogło zabraknąć NVIDII – czyli największego producenta kart graficznych na całym świecie. Firma, podczas swojej niespełna godzinnej transmisji, skupiła się na rozwiązaniach związanych ze sztuczną inteligencją, ale najciekawszymi elementami wydarzenia były nowe karty graficzne. GeForce RTX 3050 ma być najtańszą propozycją z serii Ampere. Dodatkowo NVIDIA zapowiedziała, że już niebawem na rynek trafią pierwsze laptopy z nowymi RTX.

GeForce RTX 3050 – najtańszy Ampere

W przypadku poprzedniej generacji – Turing (RTX 2000) zabrakło tańszych propozycji, a najbardziej budżetową kartą graficzną był GeForce RTX 2060. Niższe modele serii to GTX 1650 oraz 1660 (Super). W ubiegłym miesiącu zadebiutował RTX 2050, ale jak wiadomo, karta bazuje na procesorze graficznym GA107, jest więc kolejnym układem z rodziny Ampere.

źródło: NVIDIA

Na początku nie zapowiadało się, że na rynek trafi model niższy niż RTX 3060, jednak premiera mobilnego GeForce RTX 3050 (Ti) mogła zasugerować, że ten sam model trafi do segmentu desktop. Okazało się to prawdą, ponieważ przez ostatnie tygodnie do sieci trafiały coraz to kolejne przecieki dotyczące „tańszych” Ampere. Na targach CES 2022 NVIDIA ogłosiła GeForce RTX 3050, stworzonego z myślą o pełnowymiarowych komputerach osobistych.

Przecieki pod pewnym względem się nie sprawdziły, bowiem nowy RTX ma na pokładzie 8 GB pamięci wideo GDDR6 na 128-bitowej szynie pamięci o przepustowości 224 GB/s (nieoficjalne informacje mówiły, że ma mieć zaledwie 4 GB). Karta ma na pokładzie rdzeń graficzny Ampere z 2560 rdzeniami CUDA zamkniętymi w 20 klastrach GPU – co sugeruje, że układ wspiera 20 rdzeni ray tracing oraz 80 jednostek Tensor. Całość ma TGP na poziomie 130 W, a producent sugeruje, aby parować GeForce RTX 3050 wraz z zasilaczem o minimalnej mocy 550 W.

Karta została wyceniona na 1359 złotych, jednak jak możemy oczekiwać, realna cena będzie zauważalnie wyższa. Będzie dostępna standardowo w wersjach niereferencyjnych producentów m.in. ZOTAC i Palit już 27 stycznia.

Laptopy z nowymi mobilnymi kartami graficznymi

Kolejnymi nowymi układami zaprezentowanymi przez NVIDIA są dwa GPU stworzone z myślą o laptopach. Pierwszą, a zarazem tańszą ma być GeForce RTX 3070 Ti, bazująca na GA104 w konfiguracji z 46 klastrami. Procesor graficzny ma zatem 5888 rdzeni CUDA, 46 rdzeni ray tracing i 184 Tensor. Całość jest wspierana przez 8 GB pamięci GDDR6 opartej na 256-bitowej szynie (kości 14 Gb/s) zapewniającej przepustowość 448 GB/s. Laptopy wyposażone w kartę będą kosztować co najmniej 1499 dolarów (równowartość ~6060 złotych).



źródło: NVIDIA

Topową mobilną kartą graficzną z serii GeForce będzie RTX 3080 Ti. Jak się okazuje, bazuje ona na procesorze graficznym GA103 z 58 klastrami (7424 rdzeni CUDA, 58 ray tracing, 232 Tensor). GPU ma być wspierane przez 16 GB pamięci GDDR6 (16 Gb/s) na 256-bitowej szynie oferującej przepustowość 512 GB/s. Według NVIDII, laptopy z układem mają kosztować co najmniej 2499 dolarów (~10110 złotych). Trafią na półki sklepowe już 1 lutego.

źródło: NVIDIA

Najciekawszym elementem konferencji było ujawnienie GeForce RTX 3090 Ti. Pracownik firmy pokazał GPU dosłownie na kilka sekund i nie mamy zbyt wielu informacji na temat tej karty graficznej. Spodziewamy się, że będzie miała na pokładzie pełny procesor graficzny GA102 (z maksymalną liczbą rdzeni CUDA) oraz 24 GB pamięci GDDR6X. Ponadto ma być to największa i jednocześnie najbardziej prądożerna karta, konsumująca nawet 450 W.