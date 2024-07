Nowy DualSense! AstroSense?

PlayStation często wydaje kontrolery DualSense nawiązujące do swoich kultowych produkcji. Nie inaczej jest tym razem, gdyż firma wypuści nową wersję pada do PlayStation 5, nawiązującą do Astro Bot!

Premiera Astro Bot DualSense

Sony lubi wypuszczać kontrolery do PlayStation 5 w odświeżonych wersjach kolorystycznych. Te często swoim motywem kolorystycznym nawiązują do kultowych gier. Tak było chociażby z padem przy okazji wypuszczenia Marvel’s Spider-Man 2 czy też God of War Ragnarok. Jest to swego rodzaju puszczenie oczka w stronę społeczności graczy. Tym razem będzie podobnie.

We wtorek, 30 lipca, Sony ogłosiło, że opracowało nową wersję swojego kontrolera DualSense. Astro Bot DualSense będzie miał swoją premierę 6 września 2024 roku, razem z debiutem Astro Bot, trzeciej części gry z serii o tej samej nazwie. Limitowany kontroler wyróżnia się m.in. wyjątkowym designem z niebieskimi akcentami, nawiązującymi właśnie do Astro. Z kolei na samym środku będą „dwa charakterystyczne kółka”, które mają odzwierciedlać oczy.

Sony zapowiada, że Astro Bot DualSense ma być idealnie przystosowany do wykorzystywania haptycznego sprzężenia zwrotnego, dzięki czemu gracze będą mogli w czasie rzeczywistym odczuwać różnorodne tekstury, po których porusza się Astro. Czy tak będzie w rzeczywistości? Cóż, na ocenę tego przyjdzie nam poczekać do premiery gry.

Tak prezentuje się Astro Bot DualSense. Po lewej grafika koncepcyjna, a po prawej finalny wygląd kontrolera (źródło: PlayStation)

Gdzie kupić Astro Bot DualSense?

Najnowszy kontroler do PlayStation 5 będzie można zamówić w przedsprzedaży już od 9 sierpnia 2024 roku. Warto w tym miejscu jednak podkreślić, że są pewne ograniczenia. PlayStation na swoim blogu poinformowało, w jakich krajach będzie dostępny ten pad w przedsprzedaży w ramach usługi direct.playstation.com.

Na liście są m.in. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Holandia czy też Portugalia, ale nie ma Polski. W naszym kraju będzie dostępny w sprzedaży detalicznej „u wybranych partnerów handlowych”.

Kontroler Astro Bot w Niemczech ma kosztować 79,99 euro, czyli około 342 złote. Można się więc spodziewać, że w Polsce będzie kosztował mniej więcej 340-360 złotych. Gracze mogą już za to zamówić w przedsprzedaży samą grę. W oficjalnym sklepie PlayStation kosztuje ona 299 złotych.