Apple planuje stworzyć własną wyszukiwarkę internetową

Większość osób nie wyobraża sobie korzystania z innej wyszukiwarki internetowej, niż ta od Google. Tymczasem po wielu, wielu latach może doczekać się ona godnego konkurenta, którego stworzy… Apple.

Wyszukiwarka Apple może być alternatywą dla Google

Skąd pomysł firmy z Cupertino, aby stworzyć własną wyszukiwarkę? Według informacji, główną przyczyną ma być postępowanie antymonopolowe przeciwko Google, wytoczone przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Gigant z Mountain View płaci bowiem ogromne pieniądze, aby jego wyszukiwarka była tą domyślną w smartfonach Apple.

Informacje te mogą sugerować, że gigant z Cupertino chce uniknąć problemów teraz i w przyszłości, dlatego pracuje nad własną alternatywą. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Mapy Google, które z czasem zostały zastąpione przez Mapy Apple.

Informację jako pierwszy przekazał Financial Times, który stwierdził, że „Zdolność do wyszukiwania w sieci oznacza ważny postęp w rozwoju wewnętrznym firmy i może stanowić podstawę pełniejszego ataku na Google”.

Podstawą do tych twierdzeń ma być ostatnia zmiana sposobu, w jaki iOS 14 zwraca wyniki wyszukiwania oraz domyślne źródła. Apple zaczęło pokazywać własne wyniki wyszukiwania i linki bezpośrednio do stron internetowych, gdy użytkownicy wpisują zapytania z ekranu głównego systemu.

Firma z Cupertino może przygotowywać własną alternatywę dla wyszukiwarki Google (fot. Apple)

Dowody na to znalazł serwis AppleInsider, który porównał wyniki wyszukiwania z iOS 13 oraz iOS 14. Z raportu po teście wynika, że końcowe informacje, które zostały zwrócone użytkownikowi, nieco się różnią.

Dodatkowo, Financial Times informuje, że firma z logo nadgryzionego jabłka zwiększa intensywność poszukiwania i rekrutacji nowych inżynierów, odpowiedzialnych za sposób wyszukiwania. Ten sam portal donosi też o ciekawej sytuacji, której centralną postacią jest John Giannandrea, starszy wiceprezes Apple ds. Machine Learning i Sztucznej Inteligencji. Przeszedł on z Google do Apple dwa lata temu i obecnie nie ma żadnej gałęzi firmy, jaką się zajmuje. Może być to kolejny dowód na to, że w przygotowaniu jest jakiś ukryty projekt, którym może być właśnie autorska wyszukiwarka internetowa.

Biorąc pod uwagę doświadczenie amerykańskiej firmy w tworzeniu oprogramowania, jej wyszukiwarka może znaleźć oddane grono użytkowników. Czy jednak będzie stanowiła godną konkurencję dla Google? To okaże się, kiedy faktycznie ją zobaczymy, bo na razie są to jedynie plotki i domniemania, aczkolwiek pokryte pewnymi przykładami, które dają nam lepszy podgląd na to, co przygotowuje gigant z Cupertino.

