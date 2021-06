Policja ma problem z… Apple Watchem i mnóstwem błędnych wezwań

Funkcja o nazwie Alarmowe SOS w wybranych scenariuszach może nawet uratować życie użytkownika Apple Watcha. Niestety, nie zawsze działa ona zgodnie z założeniami, o czym informuje jeden z wydziałów policji.

Apple Watch pomógł już wielu osobom

Nie brakuje historii, w których smartwatch z Cupertino okazał się urządzeniem ratującym życie. W podbramkowych sytuacjach to właśnie Watch pozwolił na wykonanie połączenia do odpowiednich służb. Tutaj firmie Tima Cooka należą się ogromne brawa.

Przypominamy, że połączenie może wykonać sam użytkownik, przytrzymując dłużej przycisk znajdujący się tuż pod pokrętłem Digital Crown. Ponadto dostępne są funkcje automatycznego wzywania pomocy – np. w sytuacji, gdy rozpoznano upadek, a osoba nosząca smartwatcha nie reaguje.

Niestety, oferowane rozwiązania nie zawsze działają poprawnie. Niekoniecznie wina leży po stronie Apple Watcha. Problemy często wynikają z braku uwagi ze strony użytkowników, którzy przypadkowo aktywują funkcję Alarmowe SOS.

Policja skarży się na błędne połączenia

Lokalny wydział policji w Kansas twierdzi, że ciągle otrzymuje naprawdę sporo połączeń, które najpewniej pochodzą od użytkowników Apple Watcha. Oczywiście nie mamy do czynienia z wezwaniami do pomocy, ale z przypadkowymi połączeniami. Nie są to sporadyczne zdarzenia, których można odnotować dosłownie kilka w ciągu miesiąca. Policja skarży się, że liczba połączeń potrafi być rozpraszająca, a dodatkowo może utrudnić kontakt osobom, które faktycznie potrzebują pomocy.

Do wykonania połączenia dochodzi m.in. podczas ćwiczeń lub snu, gdy użytkownik przypadkowo dłużej wciśnie przycisk na boku Apple Watcha. Wówczas może nie być nawet świadomy, że właśnie wybrał numer alarmowy. Niestety, to spory problem dla osoby odbierającej taki telefon – nie otrzymuje ona żadnego potwierdzenia, że połączenie zostało wykonane przypadkowo. Policja nie ma więc pewności, czy ktoś próbował się dodzwonić w celu wezwania pomocy czy jednak błędnie wybrał numer.

Należy dodać, że funkcję Alarmowe SOS można wyłączyć w ustawieniach Watcha, aczkolwiek nie jest to zalecane. Z drugiej strony, jeśli zdarza się nam przypadkowo wykonać połączenia, to może lepiej pozostawić funkcję nieaktywną, bowiem niepotrzebnie zajmujemy czas służbom.

Warto jeszcze dodać, że nie jest to pierwsza podobna sytuacja. Wcześniej już dowiedzieliśmy się, że pracownicy jednego z serwisów naprawczych Apple w Kalifornii wykonywali przypadkowo około 20 połączeń w ciągu dnia na numer alarmowy.