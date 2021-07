Smartfony z Androidem zwykle prezentowane są przez Apple jak zabytki. Teraz firma doznała nagłego olśnienia

W Cupertino zdają sobie sprawę, że smartfony z Androidem istnieją. Apple nie jest aż tak oderwane od rzeczywistości. Mimo tego, do niedawna firma Tima Cooka chyba była przekonana, że konkurencja nadal stosuje szerokie ramki, duże notche i zatrzymała się w rozwoju kilka lat temu.

Jak wygląda smartfon z Androidem? Według Apple – przestarzale

Wielu producentów urządzeń z Androidem czy Windowsem często odwołuje się do sprzętu z Cupertino w porównaniach, zazwyczaj w celu przedstawienia przewagi własnych produktów. Co ciekawe, Apple bardzo rzadko stosuje podobną taktykę. Czasami można odnieść wrażenie, że w świecie firmy Tima Cooka konkurencja prawie nie istnieje. Oczywiście sprzęt konkurencji pojawia się w niektórych materiałach Apple. Najczęściej występuje przy okazji pokazywania własnych usług i produktów, które zostały wydane na inne platformy.

iPhone i „typowy” smartfon z Androidem – prezentacja nowych funkcji Face Time (fot. Apple)

Warto jednak zauważyć, że wspomniane przed chwilą występowanie niekoniecznie dotyczy topowych urządzeń innych producentów. Zespół z Cupertino już wielokrotnie udowodnił, że konkurencję wyobraża sobie jako twórców przestarzałych już urządzeń, niezbyt atrakcyjnych pod względem wizualnym. Przykładowo, podczas tegorocznej konferencji WWDC, gdy prezentowano możliwość korzystania z FaceTime na Androidzie, firma nie pokazała topowego Samsunga czy Huawei. Zamiast tego, obok iPhone’a 12, znalazł się smartfon przypominający LG Stylo 6, ale z jeszcze większym podbródkiem pod wyświetlaczem.

HTC One M8 i iPhone (fot. Tabletowo.pl)

Co więcej, w materiałach promocyjnych Apple występuje jeszcze HTC One M8, czyli smartfon z 2014 roku. Możemy go zobaczyć w grafikach dołączonych do aplikacji Przenieś do iOS w Google Play. Z kolei Nexus 6P, który zadebiutował 6 lat temu, pojawia się na grafikach dodanych do aplikacji Beats.

W Cupertino ktoś zauważył topowy smartfon z Androidem, ale…

Apple, do grafik przedstawiających możliwości nowych słuchawek Beats Studio Buds, nie dodało zdjęć z HTC One M8 czy LG Stylo 6. Zamiast tego widoczny jest na nich Samsung Galaxy S21. Firma z Cupertino nie byłaby jednak sobą, gdyby nie wspomniała, że opisane funkcje nie wymagają dodatkowej aplikacji na iPhonie, a dodatkowo na Androidzie nie jest dostępna Siri.

Słuchawki Beats Studio i Samsung Galaxy S21 w sklepie Amazonu (fot. Amazon)

Oczywiście wszystko to celowe działania. Nie wynikają z braku wiedzy o nowych urządzeniach konkurencji. To czysto marketingowa zagrywka, aby pokazać wyższość własnych urządzeń. Z drugiej strony, można odnieść wrażenie, że Apple boi się zestawić smartfony z Androidem z iPhone’ami. Nie jestem tym zaskoczony. iPhone 12 Pro, ze swoim dużym notchem, nie wyglądałby zbyt spektakularnie przy topowych modelach z Androidem, mających bardziej nowoczesny wygląd przodu.