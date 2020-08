Apple Music w przeglądarce wkrótce z odświeżonym wyglądem i innymi zmianami

Można już sprawdzić nowości, które wkrótce powinny trafić do przeglądarkowej wersji Apple Music. Wśród głównych zmian znajduje się odświeżony wygląd, inspirowany aplikacją z iOS 14.

Użytkownicy Linuksa długo musieli czekać na Apple Music

Oczywiście z webowego wydania muzycznej usługi z Cupertino można korzystać na każdym popularnym systemie operacyjnym – macOS, Windows i Linuks. To jednak osoby preferujące „pingwina” do niedawna nie mogły w ogóle posłuchać muzyki – po prostu nie była dostępna żadna aplikacja, zapewniająca dostęp do Apple Music. Zmieniło się to we wrześniu zeszłego roku, gdy rozpoczęły się publiczne testy przeglądarkowego odtwarzacza. Natomiast kilka miesięcy temu, w kwietniu, firma z Cupertino udostępniła finalne wydanie webowej aplikacji.

Apple Music w przeglądarce mogą zainteresować się jeszcze użytkownicy Windowsa. Owszem, z usługi można korzystać za pomocą iTunes, ale oprogramowanie nie zachwyca jakością. Działa powoli, potrzebuje zbyt dużo zasobów, a ponadto nie jest już zbytnio rozwijane przez Apple. Jasne, przeglądarkowy odtwarzacz oferuje mniej funkcji, ale w zamian nie ma wymienionych przed chwilą wad.

Zestaw nowości jest już w drodze

Zespół Tima Cooka ponownie uruchomił wersję beta, a także przyszykował kilka nowości. Sugeruje to, że webowy odtwarzacz nie jest zwykłą próbą złagodzenia narzekań użytkowników Windowsa i Linuksa, dotyczących słabego lub w ogóle braku dostępu do muzycznej usługi.

W celu sprawdzenia nadchodzących zmian, wystarczy wejść na stronę usługi i zalogować się do konta Apple ID. Warto zaznaczyć, że w każdej chwili można powrócić do stabilnego wydania, przechodząc na główny adres. Tak, każdy zainteresowany ma możliwość sprawdzenia wersji beta.

Apple Music w wersji beta (fot. Tabletowo.pl)

Na liście nowości znalazł się odświeżony interfejs. Nie mamy do czynienia z dużymi zmianami – to tylko drobny lifting, mający przybliżyć wygląd usługi do interfejsu aplikacji Muzyka z iOS 14. Pojawiła się również nowa sekcja Listen Now, która jest podobna do wcześniejszej sekcji For You. Zawiera ona propozycje oparte na preferencjach użytkownika, ostatnio odtwarzanych utworach i wybranych playlistach, takich jak Favorites Mix czy Chill Mix. Dodatkowo, sekcja jest regularnie aktualizowana o nowe sugestie.

Nowy odtwarzacz beta prawdopodobnie zastąpi obecną wersję, gdy iOS 14 i macOS Big Sur zostaną udostępnione w finalnym wydaniu, czyli już jesienią tego roku.