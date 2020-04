Rynek streamingu muzyki rośnie jak na drożdżach, a Apple Music dzielnie goni Spotify

Z raportu przedstawionego przez Counterpoint Research wynika, że rynek usług streamingu muzyki w 2019 roku urósł i to znacząco. Jak poradzili sobie Spotify i konkurencja?

Tempo wzrostu rynku – imponujące

Najciekawszą daną przedstawioną w raporcie jest ta dotycząca globalnego wzrostu popularności serwisów streamingowych. W stosunku rok do roku, rynek urósł o 32%, a liczba subskrybentów na całym świecie zbliża się do 360 milionów. Na tak dynamicznym wzroście skorzystali, przede wszystkim, liderzy rynku, jednak sporo działo się również za ich plecami.

Na szpicy bez zmian

Liderem, co nie jest żadną sensacją, pozostaje Spotify, przygarniając dla siebie 35% rynku płatnych subskrypcji, co przełożyło się na udział w zyskach na poziomie 31%. Wrażenie robi zwłaszcza dochód Spotify, osiągnięty mimo wprowadzenia szeregu promocji, w ramach których oferowano nowym użytkownikom darmowy dostęp na kilka miesięcy.

U głównego konkurenta coraz lepiej

Bardzo dobrze radzi sobie również Apple Music, gdzie zamiast atrakcyjnych promocji Apple stawia na mniejsze i większe usprawnienia w aplikacji i dedykowane playlisty. Poszczycić się może udziału w rynku na poziomie 19%, a w zyskach aż 24%. Model biznesowy obrany przez firmę z Cupertino wydaje się sprawdzać, dlatego Apple Music konsekwentnie odrabia straty do lidera.

Dalej też jest ciekawie

Za plecami liderów rozgościła się usługa Amazonu – Amazon Music Unlimited. 15% płacących subskrybentów decyduje się właśnie na tę ofertę, między innymi za sprawą utworów dostępnych w bezstratnej jakości. Amazon postanowił pójść ścieżką wyznaczoną przez Tidal i wygląda na to, że była to bardzo dobra decyzja.

Silni, lokalni liderzy

W skali globalnej rządzą Spotify i Apple Music. Nie można jednak zapominać o bardzo silnych rynkach lokalnych. Dysponując pełnymi i wiarygodnymi danymi mogłoby się okazać, że ostateczny ranking będzie wyglądał zupełnie inaczej. W Rosji rządzi Yandex Music, w Indiach Gaana a w Chinach Tencent Music. To bardzo poważni gracze, których większe zaangażowanie poza rodzimymi podwórkami mogłoby wiele namieszać.

Będzie tylko lepiej

Jak zauważają analitycy, rynkowi streamingu audio jeszcze bardzo, bardzo daleko do wysycenia, dlatego w 2020 roku spodziewają się kolejnego, bardzo znaczącego wzrostu rok do roku. Co prawda nie aż tak imponującego jak w roku 2019, jednak raczej nie będzie niższy niż 25%.

Wzrostom nie powinien przeszkodzić stan globalnej pandemii. Co prawda podczas jej trwania część użytkowników chętniej wraca do radia, głównie ze względu na szybki dostęp do aktualnych informacji, jednak ten niewielki odpływ klientów jest skutecznie kompensowany przez wzrost popularności podcastów.

Na koniec pytanie do czytelników: z którego serwisu korzystacie najchętniej i dlaczego? Sekcja komentarzy należy do Was.

Źródło: Counterpoint Research via 9to5mac

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!