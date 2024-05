Stary, dobry iPod skrywa więcej tajemnic, niż nam się wydaje

iPod to sprzęt bez wątpienia kultowy. Kolejne iteracje modelu Classic pokazywały możliwości Apple w kwestii produkcji prostego odtwarzacza audio. Okazuje się, oprogramowanie w trzeciej generacji sprzętu mogło wyglądać nieco inaczej.

Klasyczny odtwarzacz

Apple rozpoczęło produkcję iPodów w paźdzerniku 2001 roku. Aby nie robić jednak w tym miejscu lekcji historii, przejdźmy od razu do bohatera tekstu, czyli modelu zaprezentowanego w kwietniu 2003 roku, znanego też jako 3G. Od poprzednika odróżniała go obecna w zestawie stacja dokująca oraz przeniesienie przycisków nawigacji ze środka i strony zewnętrznej pierścienia na jedną linię pod wyświetlaczem.

Oryginalny iPod 3G (po prawej) oraz prototop DVT 3 (po lewej) (Źródło: Apple Demo | Youtube)

Oczywiście, zanim gigant z Cupertino przeszedł z iPoda 2G na 3G powstały liczne prototypy. W ręce właściciela kanału Apple Demo trafił iPod trzeciej generacji z etapu DVT 3 (Design Validation Testing) – egzemplarz będący wpół drogi do wersji produkcyjnej. Choć wiele jego elementów przypomina to, co widzieliśmy na półkach sklepowych, sekcja dostępnych na urządzeniu gier skrywa tajemnicę.

niby-Tetris w iPodzie

Obok gier na wspomnianym iPodzie, czyli Block0, Chopper i Klondike, dostępny jest również Stacker. Wystarczy spojrzeć na wygląd interfejsu, aby zauważyć, że jest to klon Tetrisa. Od najbardziej znanej wersji na NES-a odróżnia go więcej kolumn do zapełnienia oraz bardzo skromny interfejs na który składa się wyłącznie licznik punktów obok wskaźnika stanu baterii.

iPod 3G prototop DVT 3 (Źródło: Apple Demo | Youtube)

Dlaczego Stacker nie pojawił się w oficjalnej wersji iPoda Classic 3G? Apple Demo zapytał o to byłego inżyniera firmy, Tony’ego Fadella. Niestety, odpowiedź „ponieważ dodaliśmy gry w późniejszej wersji oprogramowania” jest dość enigmatyczna. To prawda, że trzecia generacja odtwarzaczy dorobiła się gry Music Quiz w aktualizacjach, ale na grę w układanie Tetrimino w linii Classic trzeba było czekać aż do piątej generacji z 2005 roku, która dzięki dostępowi do sklepu iTunes oprócz oryginalnego Tetrisa umożliwiała również zakup gier Bejeweled, Pac-Man, Texas Hold’em.

Jak widać, dopóki na strychach i piwnicach będą leżeć nie tylko prototypy odtwarzaczy z prawie-Tetrisem, ale też komputery iMac G3 z dotykowym ekranem czy kolorowe obudowy do AirPodsów, dopóty będziemy zaskakiwani ilością pomysłów porzuconych przez Apple.