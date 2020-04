Ile pamięci RAM i jaką baterię ma nowy iPhone SE (2020)?

Nie dziwię się tym, którzy zdecydują się na zakup iPhone’a SE, nawet z ciekawości. Warto jednak wiedzieć, co dokładnie ma do zaoferowania ten model – na przykład w kwestii pamięci RAM czy pojemności baterii.

Apple nie zdradza szczegółów

Jak to bywa w zwyczaju Apple, firma podczas premiery nie chwali się ilością pamięci RAM, zamontowanej w nowych smartfonach ani nie podaje wprost pojemności baterii, wciśniętej w ich obudowy.

W wypadku zaprezentowanego wczoraj iPhone’a SE, informacji o RAM-ie nie podaje nawet oficjalna specyfikacja produktu, dostępna na stronie Apple. Jeśli chodzi o akumulator, firma podkreślała, że bateria ma „wydajność podobną do tej z iPhone’a 8”. Niewiele to jednak mówi człowiekowi, który musi mieć rozpisane konkrety czarno na białym.

To jednak kopia iPhone’a 8

iPhone 8 miał w swoich trzewiach 2 GB pamięci RAM, zaś iPhone 8 Plus – 3 GB RAM. To wystarczało do płynnej pracy systemu iOS przez całe lata od premiery w roku 2017. Czas jednak leci, a wymagania aplikacji potrafią być coraz większe, dlatego w iPhonie 11 Apple umieściło już 4 GB RAM. Nie może na to jednak liczyć nowy iPhone SE – znajdziemy w nim 3 GB RAM. Nie powinien być to raczej powód do zmartwień, jeśli komuś odpowiadała szybkość działania iPhone’a XR, który też dysponował 3 GB RAM.

Właściwie ta sama kwestia dotyczy zamontowanego akumulatora. Ten z iPhone’a 8 miał 1821 mAh. Przy niezmienionych względem tego modelu wymiarach, czyli 138,4×67,3×7,3 mm, trudno było się spodziewać jakiejś rewolucji. I rzeczywiście jej brak: iPhone SE ma dokładnie taką samą baterię. Na szczęście nie zrezygnowano z ładowania przewodem 18 W ani ładowania indukcyjnego, bo to byłby już krok wstecz.

Oczywiście są rzeczy, którymi nowy iPhone SE różni się od iPhone’a 8, z czego najważniejszą jest zastosowanie procesora Apple A13 Bionic, który zarządza też działaniem iPhone’a 11, 11 Pro czy 11 Pro Max. Ciekawe, jak będzie on sprawował się w takiej konfiguracji sprzętowej – mamy tu bowiem najszybszy układ Apple, który musi współpracować z relatywnie małą pamięcią operacyjną i ograniczoną baterią.

źródło: surfing.tydevice dzięki indiashopps.com

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!