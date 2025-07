Korzystasz z Wiadomości Google? Niedługo Cię zaskoczą

Google przymierza się do wprowadzenia jednej z najbardziej widocznych zmian w aplikacji Wiadomości od lat. Nie chodzi o funkcję, ale o coś, co widzisz za każdym razem, gdy ją otwierasz.

Koniec kultowego „G”. Nadchodzi nowy design

Wiadomości Google mają przejść zmianę brandingu, która może wydawać się kosmetyczna, ale ma duże znaczenie z punktu widzenia spójności usług giganta z Mountain View. Zamiast dobrze znanej litery „G” w czterech kolorach, wkrótce w aplikacji ma pojawić się pełny napis „Google Messages”. Co istotne, logotyp Google będzie zapisany w klasycznych barwach marki.

Zmiana została odkryta w kodzie najnowszej wersji beta aplikacji, co oznacza, że Google testuje ją już aktywnie, choć nie trafiła jeszcze do oficjalnego wydania. Nowe oznaczenie pojawia się w górnym pasku aplikacji i przypomina to, co użytkownicy mogą już znać z usług, takich jak Zdjęcia Google czy Dysk Google.

Tym razem jednak firma zdecydowała się zachować kolorową wersję logotypu zamiast czystej bieli. Może to sugerować, że Google chce jeszcze mocniej zaakcentować swoją obecność w aplikacji, która – co warto zaznaczyć – jest domyślną platformą do wysyłania wiadomości (w tym RCS) na Androidzie.

Co jeszcze Google może zmienić i kiedy?

Choć zmiana wygląda na prostą, może być częścią większego odświeżenia interfejsu użytkownika Wiadomości Google. Google konsekwentnie upraszcza wygląd swoich aplikacji, dostosowując je do wytycznych Material You i nowego stylu Material 3 Expressive. W przypadku Wiadomości może to oznaczać, że logo to dopiero początek, a kolejne elementy interfejsu, jak przyciski, tło czy wygląd czatów, również doczekają się odświeżenia.

Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie nowy branding trafi do wersji stabilnej aplikacji. Aktualnie funkcja znajduje się w wersji testowej i może zostać udostępniona stopniowo, regionami lub modelami urządzeń. Użytkownicy Samsunga, korzystający z One UI, również zobaczą nowy logotyp, co pokazuje, że zmiana obejmie całe środowisko Androida, niezależnie od nakładki systemowej.

Dla użytkowników może to być pierwszy raz, gdy w ogóle zwrócą uwagę na to, jak nazywa się ich aplikacja do wiadomości. Bo mimo że Wiadomości Google są domyślne w większości smartfonów z Androidem, wiele osób nadal myśli o nich jako o „tych wiadomościach z telefonu” bez skojarzenia z marką giganta z Mountain View.