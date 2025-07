W nowych słuchawkach Xiaomi palce maczała marka Suunto

Xiaomi pokazało sprzęt, który powinien zainteresować wszystkich fanów pływania i aktywności fizycznej z muzyką w tle. Bone Conduction Headphones 2 to słuchawki, które nie tylko można zanurzyć w wodzie, ale które także potrafią analizować parametry treningu i odtwarzać muzykę bez smartfona w pobliżu.

Co oferują te wyjątkowe słuchawki?

Nowe słuchawki Xiaomi wykorzystują technologię przewodnictwa kostnego, co oznacza, że dźwięk przekazywany jest przez kości czaszki bezpośrednio do ucha wewnętrznego. Taka konstrukcja zostawia kanał słuchowy otwarty, co z jednej strony poprawia bezpieczeństwo (bo można słyszeć otoczenie), a z drugiej umożliwia użytkowanie nawet pod wodą. Xiaomi deklaruje pełną zgodność ze standardem IP68, co oznacza, że słuchawki wytrzymają zanurzenie do 5 metrów przez maksymalnie 2 godziny.

To właśnie dla pływaków zaprojektowano specjalny Swim Mode, który powstał we współpracy z marką Suunto. Tryb ten pozwala na analizę tempa, liczby ruchów, dystansu i kąta oddechu podczas pływania.

źródło: Xiaomi

Kolejnym ważnym elementem jest 32 GB pamięci wewnętrznej. Dzięki niej słuchawki mogą działać jako niezależny odtwarzacz muzyki. Użytkownik może wgrać swoje pliki i korzystać z nich bez potrzeby łączenia się ze smartfonem. Obsługiwane są popularne formaty audio, w tym MP3, FLAC, WAV, AAC, M4A i APE. Przełącznik na obudowie umożliwia szybkie przejście z trybu Bluetooth na lokalne odtwarzanie.

Ważnym udogodnieniem dla aktywnych jest też trzystopniowy wybór trybu pracy: do codziennego słuchania, użytku na zewnątrz oraz pływania. Każdy z nich ma inną charakterystykę akustyczną dostosowaną do warunków użytkowania.

źródło: Xiaomi

Dzięki słuchawkom możesz słuchać muzyki przez cały dzień

Xiaomi zadbało również o praktyczność. Nowe Bone Conduction Headphones 2 ważą niewiele i są wykonane z tytanowego szkieletu oraz miękkiego, przyjaznego skórze silikonu. Ich konstrukcja sprawia, że dobrze trzymają się głowy, nawet podczas intensywnego treningu. Producent deklaruje do 12 godzin pracy na jednym ładowaniu, a – dzięki szybkiemu ładowaniu – już 10 minut pod prądem wystarczy na 3 godziny odtwarzania.

źródło: Xiaomi

Nowy model obsługuje również HyperOS Connect, co ułatwia parowanie z innymi urządzeniami z ekosystemu Xiaomi. Słuchawki można jednocześnie podłączyć do dwóch urządzeń, dzięki Bluetooth Multipoint.

Sprzedaż Bone Conduction Headphones 2 rozpocznie się w Chinach 21 lipca 2025 roku, a cena będzie wynosić 699 juanów, czyli około 355 złotych. W przedsprzedaży sprzęt dostępny jest już na platformie JD.com. Ewentualna globalna dostępność słuchawek nie została jeszcze potwierdzona.