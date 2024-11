Final Cut Pro 11 wydany. Apple wprowadza edycję wideo na nowy poziom

Apple ogłosiło premierę Final Cut Pro 11, najnowszej wersji swojego oprogramowania do edycji wideo, które wprowadza kilka ciekawych narzędzi opartych o sztuczną inteligencję. Aplikacja, zoptymalizowana pod kątem procesorów z serii M, otwiera nowe możliwości zarówno dla twórców wideo na Maku, jak i użytkowników iPadów. Wraz z nią Apple zaktualizowało też inne programy.

Premiera Final Cut Pro 11. AI pomoże w montażu

Final Cut Pro 11 wprowadza dwa kluczowe narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję: Magnetic Mask i Transcribe to Captions. Pierwsze z nich pozwala na precyzyjną izolację lub – jak kto woli – maskowanie obiektów lub postaci w klipach wideo bez potrzeby korzystania z green screena. Funkcja ta nie tylko oszczędza czas, ale również otwiera nowe możliwości w zakresie manipulacji tłem, dodawania efektów czy korekcji kolorów.

Z kolei Transcribe to Captions automatycznie generuje napisy na podstawie dźwięku w klipach wideo. Funkcja ta, oparta na modelu językowym Apple, ma zapewnić użytkownikom szybkie i dokładne transkrypcje, co czyniłoby ją niezwykle przydatną. W połączeniu z narzędziami do korekcji kolorów i dynamicznej edycji dźwięku, Final Cut Pro 11 ma oferować kompleksowy zestaw narzędzi dla twórców wideo na każdym poziomie zaawansowania.

Program został również wyposażony w funkcję edycji wideo przestrzennego, co pozwala na tworzenie i edytowanie materiałów przeznaczonych do odtwarzania na urządzeniach takich jak Apple Vision Pro. Dzięki temu można manipulować efektami 3D, kolorami i głębią obrazu. Wsparcie dla formatu przestrzennego to także sygnał, że gigant z Cupertino na poważnie bierze plany związne z rozwojem tego typu treści.

Final Cut Pro 11 oferuje szereg zaawansowanych narzędzi, które zostały zaprojektowane z myślą o usprawnieniu pracy i oszczędności czasu. Kluczowym elementem wymienianym w komunikacie prasowym przez Apple jest Magnetic Timeline. Funkcja ta umożliwia płynne przycinanie, zmianę kolejności klipów i wprowadzanie korekt bez ryzyka utraty synchronizacji obrazu i dźwięku.

Edycja multicam to kolejne ciekawe usprawnienie, które pozwala na błyskawiczną synchronizację wielu kamer w projekcie. Użytkownicy mogą przełączać się między ujęciami w czasie rzeczywistym podczas odtwarzania, co znacznie przyspiesza pracę nad bardziej złożonymi projektami. Ponadto Final Cut Pro 11 został zoptymalizowany pod kątem układów Apple Silicon, co pozwala m.in. na odtwarzanie większej liczby strumieni wideo w formatach 4K i 8K ProRes w pełnej jakości.

Final Cut Pro 11 (źródło: Apple)

Edycja wideo na iPadach ma być wygodniejsza

Apple wprowadziło również Final Cut Pro na iPada w wersji 2.1. Jak zapewnia producent, dzięki zoptymalizowaniu pod kątem pracy na dotykowym ekranie i w pełni wykorzystując moc Apple Silicon, Final Cut Pro na iPada oferuje funkcje znane z wersji na Maka, takie jak zaawansowana korekcja kolorów, dynamiczna edycja dźwięku i obsługa zaawansowanych formatów wideo, w tym HDR i RAW.

Jedną z nowości jest funkcja Live Drawing, która pozwala użytkownikom rysować bezpośrednio na klipach wideo za pomocą Apple Pencil. Umożliwia to dodawanie animacji, notatek czy efektów w czasie rzeczywistym. iPadowa wersja programu wprowadza także haptic feedback, który zwiększa precyzję i intuicyjność pracy, oferując wibracje podczas przesuwania klipów, cięcia materiałów czy manipulacji na osi czasu.

Final Cut Pro na iPada zawiera również nową bibliotekę efektów i przejść, w tym presetów do korekcji kolorów oraz dynamicznych ścieżek dźwiękowych. Dzięki temu użytkownicy mogą tworzyć profesjonalne projekty w dowolnym miejscu, korzystając z wydajności i mobilności iPada.

Final Cut Pro 2.1 na iPada (źródło: Apple)

To nie wszystko, co przygotowało Apple

Apple zaktualizowało również inne aplikacje, które dopełniają ekosystem Final Cut Pro. Final Cut Camera 1.1 wprowadza zaawansowane funkcje rejestracji wideo na iPhonie, takie jak nagrywanie w 4K 120 fps, wsparcie dla Log-encoded HEVC oraz możliwość korzystania z LUT podczas nagrywania, co pozwala na precyzyjne kontrolowanie kolorystyki już na etapie produkcji wideo.

Final Cut Camera 1.1 (źródło: Apple)

Z kolei Logic Pro 11.1, dostępny zarówno na Maka, jak i iPada, wprowadza nowe narzędzia do obróbki dźwięku, w tym Quantec Room Simulator, który pozwala na dodanie realistycznych efektów przestrzennych do muzyki czy dialogów. Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla edytorów wideo, którzy chcą wzbogacić swoje projekty o wysokiej jakości ścieżki dźwiękowe. Logic Pro zyskał także nowe opcje reorganizacji kanałów i zaawansowane narzędzia do miksowania.