Apple A18 i A18 Pro znacząco różnią się swoją budową

Układy Apple A18 i Apple A18 Pro zadebiutowały w iPhonie 16 i iPhonie 16 Pro, a to oznacza, że użytkownicy tych modeli mogą już od jakiegoś czasu testować ich wydajność. W internecie za to zostały opublikowane zdjęcia pokazujące, co kryje się pod maską tych układów i czym się od siebie różnią.

Różnice między Apple A18 i A18 Pro

Producenci chipów często stosują różnego rodzaju „sztuczki”, żeby marketingowo sprzedawać „lepsze” wersje tych samych układów. W końcu nakładka „pro” czymś się musi różnić, prawda? Czasami faktycznie są to ograniczenia hardware’owe, wynikające z budowy takich układów i kosztu produkcji. Wtedy wyższa cena za taki chip to coś całkowicie normalnego. Innym razem zaś producenci idą o krok dalej i potrafią za pomocą oprogramowania blokować moc, żeby sprzedać wersję „pro”.

A jak jest w przypadku układów A18 i A18 Pro? Czym tak naprawdę się one różnią od siebie? Odpowiedź znajdziemy dzięki opublikownaym w sieci zdjęciom tych układów. Dowiadujemy się z nich, co kryje się pod maską. Na pozór mogłoby się wydawać, że oba chipy powinny być bardzo podobne do siebie, bo zbudowane przez TSMC są w technologii 3 nm. Nic bardziej mylnego!

A18 A18 Pro Porównanie obu chipów (źródło: gsmarena)

Okazało się, że TSMC wykorzystało technologię InFO-PoP, która w skrócie polega na układaniu DRAM bezpośrednio na matrycy SoC, co pośrednio zmniejszyło całkowity rozmiar chipu, ale jednocześnie zapewniło względnie wysoką wydajność termiczną oraz elektryczną. Jak przyjrzymy się tylnej stronie układów, zauważymy, że dzięki temu zabiegowi w Apple A18 Pro jest znacznie więcej tranzystorów niż w A18, co przekłada się bezpośrednio na większą moc.

Porównanie mocy A18 i A18 Pro

Pozostaje więc sobie odpowiedzieć na pytanie jak bardzo większa liczba tranzystorów przekłada się na moc? Najpierw porównanie techniczne: A18 i 18 Pro to 6-rdzeniowe procesory, ale różni je układ graficzny. Chip z dopiskiem Pro ma 6-rdzeni procesora graficznego, podczas gdy „zwykły” tylko 5.

W benchmarkach CPU na „single-core score” A18 wykręca wynik w okolicach 3000 punktów, a na „multi-core score” w okolicach 7500 punktów. Dla porównania chip A18 Pro ma wynik w okolicach 3260 oczek dla pojedynczego rdzenia i 8000 dla wielu rdzeni. Na papierze różnica jest zatem dostrzegalna, ale zapewne podczas codziennego użytkowania nie poczujecie jej aż tak bardzo.