Jesteś studentem? Możesz dostać kartę SIM z pakietem GB za darmo!

Całkiem interesującą akcję prowadzi teraz operator sieci Fonia. Otóż można odebrać za darmo kartę SIM z pakietem internetu i zwolnieniem z opłat – o ile możemy pochwalić się statusem studenta.

Studentowi SIM-ka należy się jak psu buda

Życie studenta potrafi nieść ze sobą wiele wyzwań. Część z nich ma charakter czysto finansowy. Bywa więc, że podczas okresu zdobywania wyższego wykształcenia człowiek oprócz tego uczy się sztuki przetrwania za kwoty uchodzące za zbyt niskie, by przekroczyć dzięki nim próg ubóstwa. Oczywiście celowo przesadzam, ale w takich okolicznościach różnego rodzaju zniżki, promocje i gratisy dla studentów są bardzo przydatne.

Aktualnie bardzo ciekawą propozycję dla studentów ma Fonia. Operator zdecydował się na rozdanie 1000 kart SIM z okazji nowego roku akademickiego. Przechwytując taką kartę, klient może skorzystać z nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów, a do tego dostaje 40 GB internetu do wykorzystania. Do tego użytkownik może znaleźć sporo kolejnych okazji i zniżek w aplikacji Fonia.app. Karta i wysyłka jest za darmo, ale aktywacja kosztuje.

4 lub 6 miesięcy w Fonii za darmo

Żeby otrzymać bezpłatną kartę SIM, trzeba spełnić podstawowe warunki: być studentem uczelni wyższej, mieć 18-26 lat i zarejestrować się na stronie promocji. Po pozytywnej weryfikacji, będziemy mogli oczekiwać przesyłki pod wskazanym we wniosku adresem. Powinna trafić do nas w ciągu 3-5 dni roboczych.

Oprócz powyższego, student może zyskać 6 miesięcy usług za darmo, jeśli przeniesie swój numer do Fonii. Z kolei przy aktywacji nowego numeru, okres darmowych usług to 4 miesiące. Jak wspomniałem wcześniej, pojawia się pewna opłata, którą ponosimy – jest to 9 złotych za aktywację nowego numeru.

Pula darmowych kart SIM to 1000. Na stronie Fonii działa licznik wskazujący ile kart jeszcze zostało. Standardowo za pakiet usług no-limit + 40 GB internetu płaci się 24 złote miesięcznie. Nie obowiązuje żadna umowa związująca klienta terminami – usługa opłacana jest w formie subskrypcji.