Apple wyłożyło kawę na ławę. Chodzi o App Store

Apple zapewnia, że App Store to jedyne miejsce, skąd użytkownicy mogą bezpiecznie pobierać aplikacje. Firma opublikowała raport, który pokazuje, jak dba o bezpieczeństwo swoich klientów.

2023 App Store Transparency Report pokazuje, jak Apple dba o bezpieczeństwo użytkowników

App Store uruchomiono w 2008 roku – w lipcu stuknie mu już 16 lat. Obecnie jest on dostępny w 175 krajach i regionach. Amerykanie każdego dnia dbają o to, aby nie przedostały się do niego niepożądane aplikacje, które mogłyby wyrządzić szkodę użytkowników. Raport za 2023 rok pokazuje, że firma miała pełne ręce roboty, bo tylko w zeszłym roku przeprowadziła blisko 6,9 mln przeglądów nowo zgłaszanych aplikacji (dokładnie 6892500).

Tutaj trzeba odnotować, że jeden program może być sprawdzany wiele razy, zanim zostanie zaakceptowany i trafi do sklepu, stąd tak duża liczba, gdyż na koniec 2023 roku w sklepie było 1870119 aplikacji. W ciągu 12 miesięcy gigant z Cupertino zaakceptował 277923 programów i jednocześnie usunął z niego 116117. Najwięcej usuniętych aplikacji należało do grup Gry (17853), Narzędzia (17779), Biznes (10560), Styl życia (9544), Edukacja (9399), Rozrywka (7776), Produktywność (6098), Jedzenie i napoje (5154), Zakupy (4150), Zdrowie i fitness (3264).

Decyzja o usunięciu aplikacji ze sklepu nie jest ostateczna – można się od niej odwołać. Najczęściej robili to twórcy z części lądowej Chin (6262), Stanów Zjednoczonych (2449), Indii (854), Wietnamu (812), Turcji (809), Wielkiej Brytanii (770), Hong Kongu (467), Ukrainy (375), Kanady (291) i Pakistanu (290). Po rozpatrzeniu odwołania Amerykanie przywrócili jednak tylko 322 aplikacje, podczas gdy odwołań było 18628.

Firma z Cupertino nie ukrywa też, że usuwa programy ze swojego sklepu na żądanie rządu danego kraju. W 2023 roku było 1462 takich przypadków – najwięcej w Chinach lądowych (1285), Korei Południowej (103), Indiach (30) i Rosji (12). Na liście znajduje się także kilka europejskich państw: Litwa (5), Ukraina (5), Turcja (2) i Węgry (1). Polska nie została wymieniona – w 2023 roku polski rząd najwyraźniej nie zażądał usunięcia żadnej aplikacji albo nie było podstawy, aby Apple to zrobiło.

Oprócz tego Amerykanie podali, że w 2023 roku średnio w ciągu tygodnia sklep odwiedzało blisko 735 milionów użytkowników. W tym samym czasie pobierano po raz pierwszy średnio prawie 788 milionów aplikacji i ponownie pobierano około 1,66 mln programów.

2023 App Store Transparency Report (PDF)

Tydzień Polskich Gier

Przy okazji warto wspomnieć, że ruszył Tydzień Polskich Gier w App Store, w trakcie którego Amerykanie będą celebrować niektóre z naszych ulubionych tytułów z Polski. Specjalnie na tę okazję zostały przygotowane ograniczone czasowo wydarzenia w grach The Wolf, Hero Legacy, Castle Crumble, Fishing Clash i Unsolved.

Tydzień Polskich Gier potrwa do niedzieli, 26 maja 2024 roku.