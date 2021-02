TikTok podbija nowe platformy. Od teraz dostępny jest też na Android TV

TikTok jest już w czołówce najczęściej pobieranych aplikacji mobilnych na świecie, jednak nie przestaje rozszerzać swojej działalności. Uwielbiana przez młodzież platforma społecznościowa wychodzi poza ramy systemów mobilnych i zaczyna pojawiać się także w naszych salonach.

Wertykalne wideo z TikToka na wielkim ekranie

Dotychczas użytkownicy aplikacji społecznościowej TikTok mieli możliwość oglądania oraz dodawania krótkich filmików głównie na swoich urządzeniach mobilnych. Portal wciąż bije rekordy popularności, zarówno w Sklepie Google Play, jak i App Store. Nie dziwi zatem chęć podboju kolejnych platform i urządzeń przez jego właścicieli.

Od teraz TikToki można oglądać także na telewizorach opartych o system Android TV. Premiera ta nie jest jednak kompletnym zaskoczeniem – już od grudnia zeszłego roku dostęp do portalu został udostępniony użytkownikom telewizorów Samsunga pracujących na systemie Tizen.

6.8 Ocena

Co ważne, aplikacja na Android TV zapewnia niemal taką samą funkcjonalność, jak jej odpowiedniki na mniejsze urządzenia. Do swojego konta możemy zalogować się korzystając z kodów QR, otrzymując tym samym dostęp do przeglądania filmików innych użytkowników, zapisywania ich oraz pozostawiania reakcji.

Niestety, nowość nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich korzystających z Android TV w swoim salonie. Aplikacja co prawda działa nawet przy użyciu Chromecast, jednak nie współpracuje z Nvidia Shield TV.

źródło: Samsung Newsroom U.K.

Rozwój dzięki pandemii

Na rozszerzenie działalności TikToka z pewnością duży wpływ miała panująca pandemia COVID-19 oraz idące za nią zmiany w życiu codziennym większości z nas. Zdalna praca oraz nauka spowodowały, że zaczęliśmy spędzać więcej czasu przed telewizorami, korzystając z szerokiego wachlarza dostępnych w nich funkcji.

Nie umknęło to uwadze pracowników popularnego serwisu, którzy starają się wykorzystać panujące warunki do rozszerzenia działalności, zarówno poprzez przyciągnięcie nowych użytkowników, jak i zachęcenie obecnych do poświęcenia jeszcze większej ilości swojego czasu na przeglądanie kolejnych, mniej lub bardziej kreatywnych, krótkich filmików.

Mimo wielu informacji dotyczących obaw o prywatność użytkowników, wzrastająca popularność TikToka wydaje się niemożliwa do powstrzymania. Serwis społecznościowy pojawia się na kolejnych platformach i wciąż przyciąga nowe podmioty, zainteresowane kupnem społecznościowego giganta.