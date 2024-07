„Niezła dupa” – od dziś tak będą mówić na Twojego pada

O ile Sony raczej podchodzi z pewną wstrzemięźliwością do limitowanych edycji swoich konsol, o tyle Microsoft wprost uwielbia tworzyć wyjątkowe wydania Xbox Series S, Series X i kontrolerów do nich. Tym razem efekt końcowy jest dość osobliwy.

Nietypowe kontrolery do Xboxa

Gdyby przyjrzeć się wszystkim konsolom z głównego nurtu, jednym z najdziwniejszych kontrolerów była pierwsza wersja pada do Xboxa, oferowana w latach 2001-2002. Sprzęt, który oferował dwie gałki ułożone na krzyż czy analogowe triggery z tyłu, z powodu projektu płytki drukowanej wyglądał, jakby ktoś wrzucił do środka obudowy granat. Grając chwilę na „The Duke” nie odczułem, aby on był niekomfortowy, co najwyżej można było mu zaoferować kurację upiększającą konstrukcję, co firma uczyniła w 2003 roku.

Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ kształty pierwszego kontrolera do Xboxa trochę skojarzyły mi się z nowym limitowanym padem, jaki zaprezentował Microsoft w związku z nadchodzącą premierą filmu „Deadpool & Wolverine”. Tutaj również występują pewne krągłości. Są jednak one nieco inne, niż by się można było spodziewać – możecie podziwiać je na grafice poniżej.

Trzeba przyznać, że czerwony kontroler, który podkreśla dwa największe atuty Deadpoola, to ostatnia rzecz, jaką spodziewałem się zobaczyć… kiedykolwiek. O ile front nie sprawia wrażenia nieergonomicznego, o tyle tył jest dla mnie małą zagadką. Czy gracz lub graczka będą trzymać dłoń z dala od „bułeczek” superbohatera, czy jednak siłą rzeczy niektóre palce znajdą swoje miejsce na zakrytych kostiumem czterech literach?

Wyjątkowy zestaw czeka na szczęśliwca

Niestety, rozwiązaniem tej zagadki może się zająć wyłącznie jedna osoba – ta, która wygra kontrolery w ramach konkursu organizowanego przez Xboxa na Twitterze/X. Aby dołączyć do losowania, wystarczy mieć konto na platformie społecznościowej, obserwować profil konsoli oraz podać dalej wpis poświęcony pełnemu zestawowi. Warto bowiem wiedzieć, że pełny zestaw składa się z konsoli Series X w unikalnym malowaniu, dwóch padów oraz podstawki, której częścią są wykonane z pianki katany Deadpoola. W losowaniu mogą wziąć również osoby z Polski

Jedno jest pewne – jeżeli zwycięzca zestawu będzie pochodził z naszego kraju, to żaden z jego znajomych nie powie mu, że ten kontroler jest do dupy, tylko co najwyżej „z dupą”…