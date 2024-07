Uwaga: aplikacja mObywatel przestanie działać! Zaplanowano prace serwisowe

Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło uprzedzić użytkowników aplikacji mObywatel przed planowanymi pracami serwisowymi. W ich trakcie zalogowanie się do apki nie będzie możliwe.

mObywatel nie działa? To pewnie prace serwisowe

Trzeba przyznać, że Ministerstwo Cyfryzacji całkiem nieźle dba o jeden ze swoich najważniejszych projektów – aplikację mObywatel 2.0. Niemalże każdego miesiąca zapewniane są jakieś poprawki działania, a czasem dołączane całkiem nowe moduły, umożliwiające przechowywanie cyfrowych odpowiedników najważniejszych i najczęściej używanych przez nas dokumentów: dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego pojazdu, prawa jazdy czy różnych legitymacji.

Nic nam jednak po tych wszystkich funkcjach, skoro aplikacja przestanie działać w momencie, kiedy będzie najbardziej potrzebna. A tak się na pewno stanie – wszystko jest tylko kwestią czasu. Rzecz jasna nie da się przewidzieć losowych awarii, ale jeśli aplikacja sprawia wrażenie niedostępnej, może to być spowodowane planowanymi pracami technicznymi, o których nie wiedziałeś.

Najbliższe serwisowanie mObywatela 2.0, skutkujące brakiem dostępu do apki, zaplanowano na 25 lipca. Poinformowało o tym Ministerstwo Cyfryzacji. Prace techniczne rozpoczną się o godzinie 22:00 i mają potrwać do 22:30. Te pół godziny może nie będzie dla nikogo krzywdzące, ale jeśli mielibyśmy jakimś trafem potrzebować wtedy apki, to będzie trzeba wykazać się cierpliwością.

W czwartek (25 lipca) od 22:00 do 22:30 planujemy prace techniczne nad aplikacją mObywatel 2.0. W tym czasie będzie ona chwilowo niedostępna. Za utrudnienia przepraszamy. pic.twitter.com/rA6CrfDQ1j — mObywatel 2.0 (@mObywatelGOV) July 23, 2024

Chodzi wyłącznie o aplikację

Resort cyfryzacji wspomina wyłącznie o aplikacji mObywatela. Jeśli będziemy chcieli pilnie skorzystać z e-usług dostępnych zarówno w apce, jak i w serwisie gov.pl, najwyraźniej będziemy mogli podejść do sprawy z innej strony – logując się na nasz profil ePUAP przez przeglądarkę w smartfonie, tablecie lub komputerze.

6.8 Ocena

Zakładając, że prace serwisowe przebiegną sprawnie, można mieć nadzieję, że przerwa serwisowa nie skomplikuje nikomu czwartkowego wieczoru. W razie czego – zostaliście ostrzeżeni.