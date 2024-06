Biedronka przygotowała dla swoich klientów miliony gratisów. Jak je odebrać?

Nie będzie żadną przesadą, jeśli powiem, że sklepy Biedronka to jeden z najczęstszych wyborów Polaków, jeśli chodzi o codzienne zakupy. Już od dawna aplikacja tej sieci handlowej oferuje swoim użytkowników spersonalizowane promocje. Teraz deweloperzy wprowadzają do apki możliwość zgarnięcia gratisów. Jak je zdobyć?

Polacy wytrząsają promocje i oszczędzają

Aplikacja Biedronka cieszy się wśród użytkowników sporą popularnością. Świadczy o tym choćby liczba pobrań ze Sklepu Play, która wynosi ponad 10 mln – a przecież liczba ta dotyczy tylko użytkowników apki na smartfonach z Androidem.

Sieć sklepów chwali się, że w programie lojalnościowym Moja Biedronka zarejestrowanych jest już ponad 18 mln Polaków. Dzięki m.in. spersonalizowanym promocjom, które można wytrząsnąć w „Shakeomacie” w apce od początku 2024 roku do końca maja użytkownicy zaoszczędzili na zakupach w sumie 5,5 mld złotych. Teraz przedstawiciele sieci informują, że w aplikacji można zgarnąć dodatkowe gratisy.

Nasi klienci już przyzwyczaili się, że jedna z ulubionych funkcji aplikacji – Shakeomat oferuje superokazje zakupowe dwa razy dziennie. Już od poniedziałku, 10 czerwca, aktywni użytkownicy aplikacji będą mogli uzyskać dodatkowe oszczędności, odbierając miliony produktów z szerokiego asortymentu za darmo. Naszym celem jest tworzenie okazji do oszczędzania oraz zwiększanie satysfakcji klientów każdego dnia. Aleksandra Surdyk, Starszy Menedżer ds. Lojalności Klientów i Innowacji Cyfrowych w sieci Biedronka

Biedronka rozdaje gratisy. Jak je odebrać?

Od 10 czerwca 2024 roku użytkownicy Shakeomatu w aplikacji Biedronka mogą cieszyć się nie tylko spersonalizowanymi ofertami. Apka umożliwia teraz zdobywanie darmowych produktów, takich jak kapsułki do prania, środki czyszczące, kosmetyki, karmy dla zwierząt, napoje, kawy i wiele innych artykułów spożywczych.

Jeśli wylosujemy już jakiś gratis, to żeby go odebrać wystarczy dokonać w Biedronce zakupu produktów o wartości minimum 10 złotych. Rabat na darmowy produkt nalicza się automatycznie przy kasie. Akcja trwa do 22 czerwca 2024 roku.

Przypomnijmy, że z wytrząsania promocji można korzystać dwa razy dziennie, co oznacza, że przez cały okres trwania nowej promocji mamy dokładnie 24 szanse na zdobycie darmowych produktów, ponieważ w niedzielę 16 czerwca sklepy będą zamknięte.