Android Auto nie działa. Użytkownicy widzą tylko „pusty ekran”

Z pewnością Android Auto to przydatne oprogramowanie dla kierowców. Niestety, jak już wielokrotnie przekonali się jego użytkownicy, do ideału sporo brakuje.

Błędów jest trochę za dużo

Zarówno w przypadku Android Auto, jak i Apple CarPlay, można wymienić listę wad wynikających z interfejsu, funkcjonalności czy różnych braków. Pod tym względem trudno wskazać lepsze rozwiązanie. W jednym aspekcie wygrywa jednak oprogramowanie Apple – sprawia ono odczuwalnie mniej problemów.

Owszem, firma Tima Cooka jest tutaj na lepszej pozycji – mniej różnych konfiguracji i zamknięty system. Z kolei Google musi poradzić sobie z różnymi wersjami Androida, różnymi nakładkami na system czy różnymi funkcjami mogącymi mieć wpływ na działanie całego oprogramowania. Nie powinno więc dziwić, że w Android Auto częściej pojawiają się błędy.

Mimo tego, oferowana jakość jest stanowczo za niska. Szczególnie odczuwalne jest to po udostępnieniu nowej wersji aplikacji – mniejsze aktualizacje, które nie wprowadzają większych nowości, często przynoszą więcej szkód niż pożytku.

Pusty ekran Android Auto po podłączeniu smartfona

Serwis Autoevolution zwraca uwagę na kolejny problem z Android Auto. Nie jest on nowy, bowiem niektórzy użytkownicy wskazują, że występuje u nich już od wersji 5.4, czyli okolic sierpnia tego roku. Niestety, mimo udostępnieniu kilku aktualizacji, w obecnej wersji 5.8 problem nie zniknął.

Co więcej, nie ma już łatwego sposobu na pozbycie się go. Wcześniej wystarczyło wstrzymać się z aktualizacją i ciągle korzystać z wersji 5.3. Aktualnie często nie jest jednak to możliwe – pojawia się komunikat o konieczności zainstalowania aktualizacji, aby móc dalej korzystać z oprogramowania Google w samochodzie.

Próba uruchomienia Android Auto zakończyła się „pustym ekranem” (fot. support.google.com)

Na czym dokładnie polega problem? Po podłączeniu smartfona do systemu infotainment w samochodzie jest on poprawnie wykrywywany i pojawia się opcja przejścia do Android Auto. Po kliknięciu na odpowiednią ikonkę, proces uruchomiania oprogramowania kończy się niepowodzeniem – użytkownicy twierdzą, że widzą tylko „pusty ekran”. Tak, nie można wówczas w ogóle korzystać z Android Auto.

Google zostało już poinformowane

Trudno obecnie wskazać, czy błąd dotyczy konkretnej grupy urządzeń lub samochodów, czy występuje na wielu różnych konfiguracjach. Jeden z użytkowników na forum pomocy technicznej, u którego pojawia się „pusty ekran”, korzysta z LG V30+ z Androidem 8.0, a inny z Samsunga Galaxy S8+. Dodam, że identyczne zachowanie zauważył ostatnio mój znajomy – oprogramowanie Google, po zainstalowaniu jednej z ostatnich aktualizacji, nagle przestało działać, mimo iż wcześniej nie sprawiało żadnych kłopotów. Znajomy korzysta z Samsunga Galaxy S10e.

Google już wie o problemie i obecnie prowadzone jest dochodzenie, aby znaleźć przyczynę błędów. Miejmy nadzieję, że zostanie ono szybko zakończenie i już niebawem pojawi się aktualizacja usuwająca błąd.