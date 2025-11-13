Nowy iPhone za ułamek ceny co roku? Jest na to sposób!

Nowy iPhone co roku, bez kredytu, ale i bez jednorazowego dużego wydatku? iMad udowadnia, że to możliwe. Usługa iMadRent pozwala korzystać z najnowszych urządzeń Apple płacąc wygodną, stałą opłatę miesięczną.

Najem zamiast zakupu? To rozwiązanie, którym warto się zainteresować

Wielu klientów Apple przyzwyczaiło się do myśli, że jeśli chcą korzystać z najnowszego modelu sprzętu, muszą przygotować się na duży wydatek. Tymczasem model najmu, oferowany przez firmę iMad, zmienia tę perspektywę. Zamiast płacić jednorazowo kilka czy kilkanaście tysięcy złotych za nowy sprzęt, klient wynajmuje urządzenie – płaci stałą miesięczną opłatę, wynosząca w skali roku około 35% wartości nowego urządzenia (kalkulacja przy umowie na dwa lata, dla modelu iPhone 17 Pro), a po zakończeniu wynajmu może urządzenie wykupić.

Jaka jest wysokość opłaty miesięcznej? Przykładowo, podpisując umowę na 24 miesiące, najnowszy model iPhone 17 Pro 256GB to miesięczny koszt 169 złotych, a jeśli potrzebujecie nieco więcej pamięci, to najnowszy smartfon Apple z dopiskiem „Pro” – w wariancie z 512 GB pamięci – można wynająć za 199 złotych miesięcznie.

Jako nieco bardziej dokładny przykład tego rozwiązania weźmy sobie iPhone’a 17 Pro w wersji z 256 GB i 512 GB pamięci. Kiedy pomnożymy koszt miesięcznego wynajmu przez liczbę miesięcy trwania umowy (tutaj 24 miesiące), otrzymamy kwotę wynoszącą, odpowiednio, 4056 złotych oraz 4776 złotych. Co to oznacza?

Oznacza to tyle, że nawet w perspektywie 2-letniej umowy suma poszczególnych opłat miesięcznych z tytułu korzystania z urządzenia nie przekroczy jego ceny.

Opłaty związane z najmem innych urządzeń możesz sprawdzić na https://imad.pl/.

Jak wygląda proces wynajmu? Weryfikacja wiarygodności płatniczej trwa zaledwie kilka minut i może odbyć się online. Z oferty mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy. Umowę można zawrzeć na 24 lub 36 miesięcy, ale już na 12 miesięcy przed jej końcem można skorzystać z dodatkowo płatnej (99 zł) opcji wymiany urządzenia na nowszy model. Jeśli więc w tym roku korzystasz z iPhone’a 17, za rok możesz bez problemu przesiąść się na premierowy model i to bez konieczności sprzedaży starego sprzętu – po prostu zwracasz go do iMad i korzystasz z nowszego urządzenia.

Rozwiązanie bez ryzyka i ukrytych kosztów?

Jedną z największych zalet oferty iMadRent jest jej transparentność. Klient z góry zna wszystkie warunki. Nie ma tu żadnych ukrytych opłat. Po zakończeniu umowy użytkownik decyduje, co dalej. Może zwrócić urządzenie lub wykupić, jeśli chce je zatrzymać. Może też zdecydować się na kolejną umowę. To klient decyduje, co dalej.

A co w sytuacji, gdy sprzęt ulegnie uszkodzeniu w trakcie trwania umowy najmu? iMad pomyślał również o tym. W ramach usługi iMadRent+ można wybrać umowę najmu z pakietem serwisowym. Zależnie od wariantu, obejmuje on m.in. naprawę wyświetlacza, usunięcie skutków zalania czy uszkodzenia mechaniczne. Wszystkie naprawy realizowane są przez autoryzowany serwis Apple – iMad, co oznacza, że urządzenie trafia w ręce certyfikowanych techników, a naprawy odbywają się z użyciem oryginalnych części.

Wielu użytkowników obawia się, że przy zwrocie sprzętu zostaną obciążeni kosztami za drobne zarysowania lub ślady użytkowania. iMad uspokaja i podkreśla, że normalne ślady właściwego użytkowania urządzenia nie generują dodatkowych opłat (podpisując umowę klient dowiaduje się jakie uszkodzenia wiążą się z dopłatą). W przypadku zawarcia umowy najmu z usługą serwisową, w zależności od jej wariantu, klient nie musi martwić się również o drobne zarysowania czy obicia. Sprzęt, który jest sprawny technicznie i nieuszkodzony, zostaje przyjęty bez żadnych kosztów. Zwrócone urządzenia (jeśli nie są całkowicie uszkodzone) zyskują drugie życie, co pozwala ograniczyć ilość elektroodpadów.

Cały proces wynajmu przebiega w czterech prostych krokach:

wybierasz urządzenie (w salonie stacjonarnym, online lub z pomocą infolinii) – iPhone’a, iPada, MacBooka lub Apple Watcha,

wprowadzasz dane w formularzu online lub jeśli proces odbywa się w salonie / via infolinia – postępujesz według wskazań sprzedawcy,

weryfikowana jest Twoja tożsamość i wiarygodność płatnicza, zajmie to tylko chwilę.

Po pozytywnej decyzji akceptujesz umowę, podpinasz kartę płatniczą, z której będzie pobierana miesięczna opłata za najem. Sprzęt możesz odebrać w jednym z salonów iMad (Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław) lub zamówić z dostawą do domu.

Wolność wyboru zamiast zobowiązania

iMad udostępnia w najmie wszystkie kluczowe produkty Apple: iPhone’y, iPady, MacBooki, a także Apple Watche i monitory. Można wybrać zarówno najnowsze modele, jak i tańsze poprzednie generacje, które mogą okazać się idealne np. dla nastolatków, studentów czy użytkowników, którzy nie potrzebują topowej konfiguracji. Pełną listę urządzeń, które możesz aktualnie wynająć, znajdziesz na www.imad.pl.

Najem to nie kompromis, lecz wolność wyboru. Możesz korzystać z najnowszego iPhone’a, bez kredytu, bez jednorazowego dużego wydatku i bez zawracania sobie głowy sprzedażą nieużywanego już modelu. Po prostu korzystasz z urządzenia tak, jak chcesz, a kiedy przyjdzie czas na zmianę, robisz to bez komplikacji.

Dzięki iMadRent sprzęt Apple może stać się bardziej dostępny. To oferta, która realnie przełamuje stereotypy o „nieopłacalnym wynajmie” i pokazuje, że nowoczesna technologia nie musi oznaczać wysokich zobowiązań. Nowego iPhone’a, MacBooka lub iPada możesz wynająć online, przez infolinię lub w salonach iMad. A po zakończeniu umowy zdecydować, czy chcesz wykupić urządzenie, czy je zwrócić, możesz też zdecydować się na kolejną umowę – dopasowaną do Twoich aktualnych potrzeb. Szczegóły związane z najmem urządzeń w iMad dostępne są na https://imad.pl/najem.

Tekst powstał na zlecenie iMad.

Wszystkie przedstawione w artykule kalkulacje cenowe są aktualne na dzień 07.11.2025.

* Szczegóły oferty i regulaminy dostępne są na imad.pl

Usługa najmu urządzenia (Rent) jest usługą bolttech Poland Sp. z o.o. iMad sp. z o.o. pośredniczy w zawarciu umowy o świadczenie usług.

Do umów najmu mają zastosowanie Ogólne Warunki Najmu