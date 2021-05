Nowa Honda Civic z wyczekiwaną funkcją. Chodzi o Android Auto i Apple CarPlay

Nowa generacja Hondy Civic wprowadza szereg nowych rozwiązań z zakresu systemów wsparcia kierowcy, a także oprogramowania. Zadowoleni będą szczególnie użytkownicy Android Auto i Apple CarPlay.

Bezprzewodowy Android Auto powoli staje się standardem

Możliwość podłączenia smartfona przez Bluetooth, aby tylko odtwarzać muzykę czy odbierać połączenia, to obecnie stanowczo za mało. Klient wymaga dostępu do aplikacji, takich jak Spotify czy Mapy Google, a w samochodzie w bezpieczny sposób można to zrealizować tylko za pomocą „nakładek” Google i Apple na systemy infotainment.

Reklama

Ponadto kierowcom przestaje wystarczać podstawowa opcja korzystania z Android Auto i Apple CarPlay. Chociażby ze względu na wyższy komfort, a także brak wątpliwie przyjemnej „zabawy” z kablami, mile widzianym dodatkiem jest połączenie bezprzewodowe.

Niestety, w przypadku oprogramowania Google ta kwestia do niedawna wyglądała niezbyt dobrze. Problemy pojawiały się zarówno po stronie samochodów, jak i samej dostępności połączenia bezprzewodowego na smartfonach. Na szczęście właśnie zaczyna się to zmieniać. Po pierwsze, Android 11 eliminuje konieczność sięgania po kabel na wielu smartfonach. Po drugie, producenci samochodów coraz częściej wprowadzają opcjonalnie połączenie bezprzewodowe dla Android Auto.

Nowa Honda Civic nie wymaga już kabla

Zaprezentowa w tym tygodniu Honda Civic 11. generacji to nie tylko zmiany widoczne na pierwszy rzut oka, ale również sporo nowości, z których skorzystamy po uruchomieniu auta lub nawet dopiero w trasie.

Japończycy wreszcie zdecydowali się dodać obsługę bezprzewodowego Android Auto i Apple CarPlay. Należy jednak zaznaczyć, że rozwiązanie jest dostępne tylko w opcjonalnym pakiecie systemu infotainment z 9-calowym wyświetlaczem. W podstawie z 7-calowym ekranem nadal niezbędny będzie kabel.

Dla wielu użytkowników to jak najbardziej znacząca zmiana. W końcu odczuwalnie ułatwia ona korzystanie z oprogramowania Google czy Apple. Smartfon pozostaje w kieszeni lub ewentualnie można go odłożyć na półkę służącą do ładowania indukcyjnego, natomiast kabel możemy zostawić w domu.

Producent chwali się jeszcze lepszym zestawem systemów wsparcia Honda Sensing. W nowej generacji wprowadzono m.in. kamerę o szerszym polu widzenia, lepsze oprogramowanie, a także wydajniejszy procesor.

Nowa Honda Civic zadebiutowała w wersji sedan na rynku amerykańskim, ale wkrótce doczeka się wersji globalnej, także w nadwoziu hatchback. Japończycy mają również wprowadzić wariant hybrydowy. Szczegóły poznamy już niebawem.