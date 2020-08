Połączone smartfony z Androidem posłużą jako gigantyczny sejsmograf

Trzęsienia ziemi stały się nieodłączną częścią codzienności milionów ludzi, stąd nawet serwisy informacyjne rzadko kiedy podają jakieś newsy o wstrząsach. Wkrótce częściej będą o nich informować smartfony z Androidem niż media.

Android posłuży do wykrywania wstrząsów sejsmicznych

Oczywiście żaden smartfon z Androidem nie ma wbudowanego profesjonalnego sejsmografu. Jednak zestaw czujników, którym dysponują telefony może być bardzo przydatny, kiedy okaże się, że w jakimś rejonie pojawiły się wstrząsy, zwiastujące jeszcze większe przesunięcia skorupy ziemskiej. Czasem ostrzeżenie wysłane z kilkunastosekundowym wyprzedzeniem może dosłownie uratować życie.

Android posłuży więc jako platforma do otrzymywania alertów o wstrząsach sejsmicznych, na podobnej zasadzie, jak działają alerty RCB, które od czasu do czasu pojawiają się na ekranach naszych smartfonów. Ale nie tylko to – Google podjęło się opracowania systemu, który z każdego smartfona z Androidem zrobiłby minisejsmograf.

Połączone informacje z milionów urządzeń wyposażonych w akcelerometry mogą być niezwykle przydatne przy wykrywaniu wstrząsów sejsmicznych. W ten sposób telefony te mogą stworzyć największą na świecie sieć, wspierającą istniejące już systemy sejsmologiczne.

To na razie bardzo ambitne plany. Na początku smartfony z Androidem posłużą do zbierania danych dotyczących tego, gdzie i jak duży był obszar, na którym doszło do wstrząsów. W uproszczonej formie będą one dostępne przez wyszukiwarkę Google.

Małymi kroczkami do przodu

Alerty o trzęsieniach ziemi będą wstępnie pojawiać się wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii. Później Google, przy współpracy z uniwersytetami oraz służbami bezpieczeństwa, i za zgodą samych użytkowników Androida, będzie pracować nad możliwościami szybkiego przesyłania informacji o wstrząsach także w innych krajach. To może okazać się bardzo praktyczne.