Zielony robocik z garścią nowych funkcji. Co przyniesie nam Android 12?

Google w pocie czoła pracuje nad nową wersją swojego systemu. Android 12, oznaczany również literą S, ma się ukazać za kilka miesięcy, a dokładniej w trzecim lub czwartym kwartale 2021 roku. Gigant z Mountain View pokazał już dwie wczesne odsłony nowego systemu, a trzecia deweloperska beta jest tuż za rogiem.

Android 12 – nowe i usprawnione funkcje

Dzięki xda-developers, mogliśmy się dowiedzieć jakie nowe funkcje zaoferuje nam nadchodząca wersja systemu Android. Informacje o nich zdradziła nieopublikowana jeszcze edycja beta. Oto kilka najciekawszych zmian.

Wśród nowości warto wymienić m.in. wykonywanie długich zrzutów ekranu obejmujących całą strone lub ekran aplikacji. Jest to rozwiązanie wykorzystywane przez wielu producentów smartfonów, lecz w końcu znajdzie się ono w samym Androidzie, a nie tylko w nakładkach takich jak MIUI czy One UI.

(źródło: xda)

Google postanowiło dodać kilka nowych opcji powiązanych z asystentem głosowym. W Androidzie 12 będzie można wywołać Asystenta Google w podobny sposób co Siri w najnowszych iPhone’ach, czyli poprzez przytrzymanie przycisku blokady/włącznika. Dodatkowo, w najnowszej odsłonie Androida właściciele smartfonów Pixel 5 będą mogli dwukrotnie stuknąć w tył obudowy, by porozmawiać z Asystentem.

W ustawieniach dostępności znalazła się także nowa opcja pozwalająca na większe przyciemnienie naszego ekranu niż za pomocą zwykłego suwaka jasności. Działa to podobnie do funkcji znanej użytkownikom urządzeń Apple, Obniż punkt biały. Google nie zdecydowało się jeszcze chyba na końcową nazwę dla tej opcji, gdyż w każdej wersji poglądowej została ona nazwana inaczej.

Google nie zapomina również o użytkownikach tabletów z zielonym robocikiem. W nowej odsłonie systemu, układ pulpitu zostanie lepiej dopasowany do urządzeń z dużymi wyświetlaczami. Ikony na ekranie głównym zostaną odrobinę bardziej skondensowane, dzięki czemu zawartość dwóch stron będzie mogła zmieścić się na jednej. Dodatkowo, przypięte ikony będą pojawiać się zawsze u dołu, nie zaś z boku ekranu.

(źródło: xda)

Android 12 dodaje również dwa nowe kafelki w menu szybkich ustawień, dzięki którym w łatwy sposób dostaniecie się do waszych kart płatniczych, dodanych do Google Pay oraz opcji sterowania urządzeniami smart home. Pojawiło się również kilka zmian w zakresie ustawień Wi-Fi oraz Hotspotu, a także nowe Emoji.

Nowości w designie Androida 12

Nowa wersja systemu przynosi również kilka drobnych zmian w wyglądzie niektórych funkcji oraz parę przyjemnych dla oka animacji. Zmieniono między innymi slider głośności, który jest teraz odrobinę grubszy oraz zmienia swój kolor w zależności od używanego przez nas motywu.

Pojawiły się również nowe animacje wysuwania szuflady aplikacji oraz podłączania smartfona do źródła zasilania.

Nowe opcje prywatności w Android 12

Prywatność stała się dość kluczowym aspektem naszego cyfrowego życia. Nie dziwi więc, że Google dodaje do swojego systemu kolejne opcje pozwalające nam kontrolować, do jakich informacji dajemy dostęp konkretnym aplikacjom. Android 12 pozwoli nam ustalić, kiedy wykorzystywana przez nas aplikacja uzyskała dostęp do schowka dzięki wyskakującej informacji na dole ekranu.

Warto przypomnieć, że wraz z dziesiątą odsłoną Androida, Google zablokowało aplikacjom działającym w tle dostęp do schowka. Od tamtej pory jedynie domyślna klawiatura oraz aktualnie wyświetlana apka mają dostęp do skopiowanych przez nas treści.

Dodano również nowe ustawienia uprawnień dla takich aplikacji jak budziki i listy przypomnień, dzięki czemu nie będą one usypiane w tle.

To tylko niektóre ze zmian, jakie może zaoferować nowa wersja systemu od Google. Pamiętajmy, że opisywane nowości pochodzą z wczesnych buildów testowych, a wygląd lub dostępność funkcji może się jeszcze zmienić. Liczymy na to, że takich zmian będzie jeszcze więcej, a ich dostępność nie zostanie ograniczona wyłącznie do smartfonów z serii Pixel.