Epic Games Store rozdaje dwie gry za darmo. Jestem ciekaw, którą wybierzecie jako pierwszą

Dawno już Epic nie rozdawał w swoim sklepie jakiegoś „straszaka”. Tak więc wielu z Was ucieszy się pewnie na widok Amnesia: A Machine for Pigs, kontynuacji kultowej już gry Amnesia: Mroczny Obłęd. „Maszyna dla Świń” to horror pełną gębą, który został dość ciepło przyjęty przez graczy – chwalono przede wszystkim nowe lokacje, które od tej pory były znacznie bardziej otwarte.

Nie jest to z pewnością najlepszy horror w historii gier komputerowych, ale nadal uważam A Machine for Pigs za całkiem udaną grę. Tak samo, jak i w przypadku poprzednika, pierwsze skrzypce gra tu klimat całej produkcji, który można wręcz kroić nożem. Na plus obecność polskiej wersji językowej, a także wersji gry na system macOS.

Minimalne wymagania Amnesia: A Machine for Pigs:

System operacyjny: Windows Vista Procesor: Intel Core i3, AMD A6 lub równoważny Pamięć RAM: 2 GB Wolne miejsce na dysku: 5 GB Karta graficzna: NVIDIA GeForce 200, AMD Radeon HD 5000 lub równoważna

Tytuł ten poznałem już kilka lat temu, przypadkowo trafiając na niego na platformie Steam. Kingdom New Lands to bardzo ciekawa mieszanka survivalu i strategii, w której wcielamy się we władcę początkowo skromnej osady i z czasem rozbudowujemy do rozmiarów całkiem sporego królestwa. Gra nie jest duża, ale bardzo grywalna i ładna, pomimo skromnej oprawy audiowizualnej.

Warto zauważyć, że Kingdom New Lands było już kiedyś rozdawane za darmo w Epic Games Store. I nie jest to pierwszy raz, kiedy Epic ponownie rozdaje jakąś grę – było tak chociażby już tydzień temu z ABZU.

Amnesia: A Machine for Pigs i Kingdom New Lands możecie przypisać sobie za darmo do konta ze strony Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu.

Gry dostępne są za darmo do 22 października 2020 roku. Tego dnia, o godzinie 17:00, w Epic Games Store zostaną udostępnione za darmo kolejne produkcje: Costume Quest 2 i Layers of Fear 2.

