Laptopy oparte o nowe APU AMD będą znacznie wydajniejsze

Desktopowe Ryzeny z serii 5000 to bardzo udana premiera i sukces inżynierów pracujących dla AMD. Na szczęście Czerwoni pracują nad mobilną odsłoną układów opartych na Zen 3. Do sieci trafił benchmark przeprowadzony na AMD Ryzen 7 5800U.

Warto wstrzymać się z zakupem laptopa

W ostatnich miesiącach producenci podzespołów komputerowych zwrócili swoją uwagę na rynek laptopów. Intel zaprezentował światu 11. mobilną generację oraz kartę graficzną Iris Xe MAX. Mobilnych graczy powinny pocieszyć plotki o rychłej premierze mobilnych Ampere Nvidii, a dzisiaj potwierdziły się spekulacje na temat debiutu mobilnych APU opartych o architekturę AMD Zen 3.

Cezanne i Lucianne – dwie zupełnie różne rodziny

AMD ma w planach wprowadzić na rynek dwie rodziny mobilnych APU, odpowiednio – słabszą (i zarazem tańszą) Lucianne, która ma być po prostu odświeżoną rodziną Renoir (APU z serii 4000, oparte na Zen 2) oraz mocniejszą i nowocześniejszą, bo opartą na Zen 3 – Cezanne.

Ciężko stwierdzić, dlaczego Czerwoni zdecydowali się na taki krok. Już przy pierwszych przeciekach podział ten wywołał spore zamieszanie. I przez takie modele, jak Ryzen 5 5500U i Ryzen 7 5700U (oparte na Zen 2), uważano nawet przez chwilę, że mobilnego Zen 3 się nie doczekamy.

Podczas kupowania laptopa z nadchodzącym procesorem AMD trzeba będzie zwrócić szczególną uwagę, do jakiej rodziny produktów należy.

AMD Ryzen 7 5800U – specyfikacja i wydajność

AMD Ryzen 7 5800U będzie najwydajniejszym przedstawicielem rodziny Cezanne. Jednostkę wyposażono w 8 rdzeni fizycznych oraz 16 rdzeni logicznych. Według bazy GeekBench, taktowanie bazowe procesora wynosi 1,9 GHz, a w trybie boost sięga rzędu 4,4 GHz. Względem poprzedniej generacji, nowe APU od AMD zyskało zdwojoną liczbę pamięci cache trzeciego poziomu (16 MB zamiast 8 MB). TDP ustalono na 10 W.

Gdy mówimy o wydajności, czkawką odbija nam się podział na dwie rodziny. W teście z użyciem jednego wątku AMD Ryzen 7 5800U (Cezanne) uzyskał wynik rzędu 1421 punktów, co jest rezultatem ok. 20% lepszym w porównaniu do AMD Ryzen 7 5700U (Lucianne). Na szczęście dla słabszego, różnica w teście wielordzeniowym to tylko 2,6%.

W porównaniu do poprzednika, Ryzena 7 4800U, wyniki nowego APU są lepsze – kolejno o aż 38% w wydajności jednordzeniowej i 10% wielordzeniowej. Gdy mówimy o układach APU, nie możemy zapomnieć o zintegrowanym układzie graficznym – iGPU Vega doczekała się odpowiednich usprawnień i jej maksymalne taktowanie w trybie boost wzrosło do 2,00 GHz, względem 1,75 GHz w poprzedniej generacji.

Te wiadomości mogą Cię zainteresować: