DGX Station A100 nowy superkomputer Nvidii. Zjada twojego PC na śniadanie

Nvidia znana jest głównie z kart graficznych przeznaczonych dla graczy i profesjonalistów, ale to tylko ułamek tego, czym rzeczywiście zajmuje się amerykańska firma. Zieloni również rozwijają sztuczną inteligencję, autonomiczne samochody czy budują superkomputery takie jak DGX Station A100.

DGX Station A100 – przeznaczenie mocarnego PC

Nowy stacja robocza Nvidii zaprojektowana została z myślą głównie o obliczeniach powiązanych ze sztuczną inteligencją oraz uczeniem maszynowym. Jak twierdzą sami Zieloni, superkomputer tego typu może znaleźć zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. DGX Station A100 można wykorzystać w medycynie, by zapewnić lepsze wyniki leczenia, czy w firmie transportowej usprawniając jej łańcuch dostaw. Nvidia DGX sprawdzi się wszędzie tam, gdzie występuje możliwość sprawnego użycia AI.

DGX Station A100 – specyfikacja

Jak na każdą szanującą się stację roboczą przystało, A100 musi być wydajnościowym potworem. I rzeczywiście nim jest: zawiera cztery procesory graficzne Nvidia A100 Tensor Core z imponującą ilością łącznej pamięci VRAM – 320 GB. Pojedyncza sztuka Nvidia A100 ma aż 80 GB pamięci graficznej w standardzie często używanym w kartach profesjonalnych – HBM2e. Przepustowość pamięci to ponad 2 terabajty na sekundę. Nvidia A100 ponadto wykorzystuje rdzenie Tensor trzeciej (najnowszej) generacji oraz technologie NVLink i NVSwith trzeciej (również najnowszej) generacji.

DGX Station A100 (źródło: Nvidia)

To podwaja przepustowość między wszystkimi czterema GPU, zapewniając transfer do 600 GB na sekundę. Każdą z kart graficznych możemy podzielić na 7 oddzielnych instancji po 10 GB VRAMu dla każdej. W DGX Station A100 mamy układ czterech GPU co daje nam aż do 28 oddzielnych instancji GPU z danymi bezpiecznie oddzielonymi od siebie, z możliwością wykonywania zadań równoległych i dla wielu użytkowników. W porównaniu do swojego poprzednika, jak twierdzi Nvidia, możemy spodziewać się ponad czterokrotnej poprawy szybkości w obliczeniach złożonych modeli konwersacyjnej sztucznej inteligencji.

Nvidia A100 80 GB (źródło: Nvidia)

Potężne karty graficzne potrzebują do rozwinięcia skrzydeł równie potężnego procesora. Jest nim 64-rdzeniowiec od AMD (Nvidia nie podaje jego nazwy). Układ wspierany jest przez 512 GB pamięci RAM, najpewniej DDR4. Za pamięć masową służyć może nawet 7,68 terabajtowy dysk SSD NVMe pod PCIe 4.0.

DGX Station A100 (źródło: Nvidia)

Station A100 do pracy nie potrzebuje żadnego dodatkowego zasilacza oraz chłodzenia. Do naszej dyspozycji mamy cztery porty DisplayPort z obsługą rozdzielczości 4K.

Możliwości tego typu konstrukcji zadziwiają. Moc, którą kiedyś dysponowały tylko superkomputery agencji rządowych i uniwersytetów, teraz ujarzmiają skrzynki, które zmieściłyby się pod naszym biurkiem.