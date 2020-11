Procesory z serii Ryzen 5000 będą nie lada gratką dla fanów podkręcania

Wraz z Ryzenami z serii 2000, AMD zaprezentowało również technologię Precision Boost Overdrive – rozwiązanie pozwalające w łatwy sposób zwiększyć wydajność naszego peceta (PBO jest w zasadzie funkcją automatycznego podkręcania procesora). Czerwoni wsłuchali się w głosy fanów, dopracowali tę technologię i oddali im do dyspozycji jej nową wersję – Precision Boost Overdrive 2 dla procesorów Ryzen 5000.

Precision Boost Overdrive 2

Główną zmianą nowej generacji PBO jest zwiększenie wydajności nie tylko pracy wielowątkowej, jak to było w pierwszej generacji, ale również wzrost wydajności pojedynczego rdzenia.

Po dopracowaniu funkcji przez AMD, wzrost osiągów procesora może ulec poprawie o 2% na jednym rdzeniu i aż do 10% w zadaniach wielordzeniowych. Chciałoby się rzec: „nieźle, jak na dwa kliknięcia w BIOS-ie”. Takie wyniki OC uzyskano dzięki dopracowaniu algorytmów podkręcania.

Według zapewnień samego producenta, przy włączonej funkcji PBO2 największy zysk wydajności zostanie odnotowany na CPU z większą liczbą jąder CCD i mniejszą liczbą rdzeni na jądro CCD. Przykładem takiej analogii jest 12-rdzeniowy i 24-wątkowy AMD Ryzen 9 5900X.

Precision Boost Overdrive 2 to nie tylko overclocking

Oprócz lepiej wykonanego OC, Precision Boost Overdrive 2 ułatwia również undervolting. AMD zrobiło ukłon w kierunku użytkowników, którym nie zależy na wzroście wydajności, za to lubujących się wysoką kulturą pracy ich urządzeń. Do tej pory, gdy przeprowadzaliśmy operację undervoltingu na naszym CPU, musieliśmy podać stałą wartość mV, o którą zostanie obniżone napięcie.

Curve Optimizer pozwala na adaptacyjne dostosowanie obniżonego napięcia do różnych, wykonywanych aktualnie przez procesor operacji. Oprócz tego, narzędzie stworzone przez AMD jest w stanie automatycznie dobrać napięcie przy pomocy wbudowanych sensorów (program pozwala wybrać, o ile stopni chcemy obniżyć napięcie – jeden stopień ma wynosić około 3-5 mV, a maksymalnie będzie można ustawić +/- 30 stopni, co przełoży się na od 90 do 150 mV).

(źródło: AMD)

Precision Boost Overdrive 2 – wymagania

Do działania PBO2 potrzebujemy procesora Ryzen 5000 na płycie głównej z serii 500 lub 400. Funkcja nadejdzie do użytkowników wraz z aktualizacją BIOS-u z mikrokodem AGESA 1.1.8.0. W przypadku płyt głównych z rodziny 500 potrzebne pliki zostaną udostępnione już w grudniu, zaś w przypadku starszych modeli będzie trzeba poczekać do stycznia.

(źródło: AMD)

Na razie uruchomienie jakiejkolwiek funkcji Precision Boost Overdrive 2 będzie możliwe tylko z poziomu UEFI, ale w styczniu przyszłego roku trafią one również do programu Ryzen Master, który pozwoli obsługiwać PBO2 z poziomu systemu operacyjnego.

Niestety, po uruchomieniu Precision Boost Overdrive 2 stracimy gwarancję na nasz procesor (tak samo, jak przy korzystaniu z Precision Boost Overdrive).

Te artykuły mogą Cię zainteresować: