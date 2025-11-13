Allegro robi ukłon w stronę klientów. „Wyjątkowo głupi pomysł”

Allegro zdecydowało się wdrożyć udogodnienie, które – wydawałoby się – powinno spotkać się z entuzjastycznym przyjęciem. Tymczasem reakcje na to ogłoszenie są w dużej mierze… krytyczne.

Darmowe wydłużenie czasu na odebranie przesyłki z automatu Allegro One Box

Rzecznik Allegro, Marcin Gruszka, poinformował dziś, że osoby, które złożą zamówienie na platformie i wybiorą dostawę do automatu paczkowego Allegro One Box, będą mogły za darmo przedłużyć czas na odbiór przesyłki z urządzenia.

Aktualnie kupujący ma dwa dni kalendarzowe na odebranie paczki z automatu. Zasada ta obowiązuje od początku 2025 roku. Wcześniej każdy miał na to dwa dni robocze – do czasu na odbiór nie wliczano bowiem weekendów i świąt. Platforma nie uzasadniła tej zmiany, jednak może być ona związana z rosnącą popularnością Allegro One Boxów – dzięki temu można do nich dostarczyć więcej paczek.

Do tej pory nie istniała możliwość przedłużenia czasu na odbiór przesyłki, choć takie prośby pojawiały się od dawna. Od teraz jest to jednak możliwe – kupujący mogą bezpłatnie przedłużyć czas na odbiór zamówienia o 24 godziny. Można to zrobić za darmo za pośrednictwem aplikacji.

Bezpłatne przedłużenie czasu na odbiór przesyłki z Allegro One Box o 24 godziny w aplikacji Allegro (źródło: Marcin Gruszka | Rzecznik Allegro)

Zamiast podziękować, ludzie zaczęli narzekać

Wiele osób dawało znać Allegro, że taka możliwość jest oczekiwana, więc platforma zrobiła to, czego chcieli jej klienci. Na dodatek udostępniła taką możliwość za darmo, podczas gdy na przykład trzeba zapłacić 7,99 złotych, aby wydłużyć czas na odbiór przesyłki z Paczkomatu InPostu.

Mimo to pod postem Marcina Gruszki pojawiły się krytyczne komentarze. Jeden z użytkowników serwisu X napisał, że to Wyjątkowo głupi pomysł, zwłaszcza, że idą Święta (pisownia oryginalna). Rzecznik Allegro odpowiedział jednak, że to przemyślany bardzo dokładnie proces i zapewnił, że „dadzą radę”.

W podobnym tonie wypowiedział się inny użytkownik – zapytał, czy wprowadzenie takiej funkcji przed świętami to na pewno dobry pomysł i czy nie doprowadzi do sytuacji, że kurierzy znowu będą wydawać paczki z samochodów, ponieważ automaty będą przepełnione. Także jego Marcin Gruszka zapewnił, że „dadzą radę”.